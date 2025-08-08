Невидимая утечка масла — причина поломки, которую никто не замечает вовремя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Многие водители по привычке ориентируются на стандарт: менять масло каждые 10-15 тысяч километров. Но в реальных условиях, особенно российских, такой подход может быть ошибочным — и даже опасным для двигателя.

Защита картера автомобиля
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Защита картера автомобиля

Почему классический интервал — не всегда верный ориентир

Одна из главных ошибок — считать ресурс масла исключительно по пробегу. Но в условиях суровой зимы, долгих прогревов и постоянных пробок мотор продолжает работать даже тогда, когда автомобиль стоит на месте. В эти моменты масло также изнашивается.

Гораздо точнее ориентироваться не на километры, а на моточасы - фактическое время работы двигателя. Некоторые машины оснащены таким счётчиком с завода, а если нет — его можно установить отдельно. Это поможет более точно определить, когда пора на замену.

Турбомоторы — отдельная зона риска

Современные малолитражные турбированные двигатели, включая те, что устанавливаются на китайские автомобили, часто работают на высокой нагрузке. Это вызывает перегрев масла, его загустевание и накопление сажи.

Такие отложения могут:

  • забивать масляные каналы,

  • ухудшать циркуляцию,

  • увеличивать износ двигателя.

Неявные потери масла

Даже если вы не замечаете явных утечек, масло может уходить постепенно. При этом уровень становится критически низким, а мотор недополучает необходимую смазку. Итог — ускоренный износ и повышенный риск поломки.

Городской режим — ускоренный износ

Постоянные остановки, короткие поездки, прогревы и пробки в мегаполисах не позволяют двигателю выйти в стабильный режим. Масло не прогревается как следует и быстрее теряет свои свойства.

Какой интервал оптимален

Учитывая все вышеописанные факторы, специалисты советуют не дожидаться "классических" 10 000 км. Более безопасным считается интервал 7000-8000 км, особенно при активной эксплуатации и в городских условиях. Это продлит ресурс мотора и поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Моторные масла - жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
