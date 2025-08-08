Бензин утекает сквозь пальцы — эти привычки за рулём могут стоить вам целого состояния

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:07
Авто

Повышающиеся цены на топливо — реальность, с которой сталкивается каждый водитель. Но, вопреки расхожему мнению, тратить меньше можно и без дорогостоящих доработок. Главное — немного изменить поведение за рулём и следить за автомобилем.

приборная панель
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
приборная панель

Езда без рывков — топливу в плюс

Резкие ускорения, торможения и перестроения — настоящий враг экономии. Если двигаться ровно, разгоняться плавно и не устраивать резких стартов со светофора, расход топлива может снизиться на 10-15%. Спокойная езда — залог бережного отношения к бензину и механике, говорят автоэксперты. 

Скорость важнее, чем кажется

Оптимальная скорость на трассе — около 95 км/ч. На этом уровне аэродинамическое сопротивление и обороты двигателя находятся в балансе. Любое превышение скорости увеличивает нагрузку на мотор, а значит — и расход. Круиз-контроль здесь станет лучшим другом.

Используйте инерцию

Если видите впереди красный свет — не жмите газ до последнего. Позвольте машине катиться накатом: меньше работы двигателя, меньше сжигаемого топлива. Этот приём полезен не только в городе, но и на трассе при спусках.

Следите за давлением в шинах

Недокачанные колёса увеличивают сопротивление качению. Это мелочь, которая ощутимо влияет на расход. Проверьте давление — возможно, причина "жора" топлива прямо под носом. Плюс: правильная геометрия подвески (развал-схождение) тоже не даёт шинам "тормозить" машину.

Бонусная экономия — программы лояльности

Если вы часто заправляетесь на одной и той же заправке — заведите карту постоянного клиента. Скидки, бонусы и кэшбэк при активной езде превращаются в ощутимую экономию на дистанции.

Вы удивитесь, насколько дешевле может стать каждая поездка, если просто чуть внимательнее отнестись к привычкам. Экономия — это не про отказ от комфорта, а про умение ездить грамотно.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
