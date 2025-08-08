Двигатель намекает, что жить ему недолго: как не стать спонсором чьего-то капремонта

Простые признаки убитого двигателя: советы при покупке подержанного авто

Покупка подержанной машины — почти как игра на удачу. Но прежде чем соглашаться на сделку, не обязательно ехать в сервис и платить за диагностику. Иногда достаточно пары минут и внимательного взгляда, чтобы понять, в каком состоянии сердце автомобиля — его мотор.

Первое впечатление — под капотом

Запустите двигатель и подойдите к капоту. Теперь аккуратно открутите крышку маслозаливной горловины, но не убирайте — просто положите сверху. Если крышка подпрыгивает, шатается или из-под неё пробивается дым — это тревожный знак. Такое поведение указывает на избыточное давление в картере, которое возникает, когда газы из камеры сгорания просачиваются туда из-за износа поршневой группы.

Заглушите мотор и загляните внутрь

Теперь можно снять крышку полностью и осмотреть её изнутри. Толстый чёрный нагар говорит о постоянном перегреве или плохом масле. Белый налёт? Вероятно, в масло попадает охлаждающая жидкость — возможна пробитая прокладка ГБЦ. В любом случае, оба варианта — повод насторожиться.

Дым из выхлопной трубы — не к добру

Наблюдение за выхлопом — ещё один простой, но показательный способ. Если на холостом ходу или при перегазовке из трубы валит сизый дым с масляным запахом — есть проблемы. Это может быть и маслосъёмные колпачки, и кольца, и, в целом, уставшая поршневая. А значит, деньги на ремонт уже можно готовить.

Вывод — простой, как крышка горловины

Конечно, ничто не заменит диагностику у профессионалов. Но если такой возможности нет, эти несколько шагов помогут сориентироваться. Иногда они спасают от крупных трат и разочарований. Прислушайтесь к мотору, присмотритесь — он расскажет о себе больше, чем продавец.

