Секреты полного привода: как не запутаться в обозначениях и выбрать нужное

Полный привод разных брендов: отличия систем от Audi, BMW, Mercedes, Toyota и других

Если вы хоть раз задумывались, что значат загадочные обозначения вроде quattro, xDrive или 4Matic на крышке багажника — вы не одиноки. Эти аббревиатуры давно стали частью имиджа брендов, но за каждым символом стоит конкретная технология и философия полного привода.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116796746 BMW i4

Полный привод, но разный подход

На первый взгляд кажется, что полный привод у всех работает одинаково — нажал на газ, и все четыре колеса тянут машину вперёд. Однако у каждого автопроизводителя свой рецепт и "специи": где-то привод подключается автоматически, где-то работает постоянно, а где-то "думает" сам и перераспределяет момент, чтобы не буксовать попусту.

Audi использует легендарный quattro — систему, пришедшую в серию из раллийных гонок. BMW отвечает xDrive — он старается заранее предугадать потерю сцепления и перенаправить тягу. У Mercedes-Benz это 4Matic — продвинутая автоматика с акцентом на комфорт. Volkswagen обозначает полноприводные версии как 4Motion, а у Subaru — целая философия Symmetrical AWD. Volvo идёт по пути лаконичного AWD, Toyota — через 4WD или e-Four (на гибридах), а Jeep, как и положено "внедорожной иконе", предлагает целый набор названий: от Active Drive до Quadra-Trac.

Не роскошь, а необходимость

В российских реалиях полный привод — это не просто комфорт, а инструмент выживания: рыхлый снег, глубокая грязь, подъёмы и склоны — без помощи второй оси вы рискуете надолго застрять. Именно поэтому машины с полным приводом становятся выбором не только жителей сельской местности, но и городских водителей, уставших буксовать возле супермаркета в феврале.

Безопасность и уверенность

В условиях, где дорога может за минуту превратиться из сухого асфальта в каток, распределение момента между колёсами — это не просто приятный бонус, а элемент активной безопасности. Разница между переднеприводным автомобилем и полноприводным в таких ситуациях ощущается сразу — и не в пользу первого.

Так что в следующий раз, заметив на багажнике "xDrive" или "quattro", знайте: перед вами не просто маркетинговый ход, а целая инженерная концепция, рожденная для того, чтобы автомобиль ехал, даже когда дорога говорит "нет".

