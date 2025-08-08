Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рост цен на бензин опережает инфляцию: что говорят в Минэнерго
Дизайнеры: свет, цвет и мебель меняют восприятие размера комнаты
Регулярная стирка текстиля и проветривание снижают воздействие кошачьих аллергенов
Турция столкнулась с дефицитом пресной воды из-за роста туризма — профессор Фарук Алаэддиноглу
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде
Политолог назвала неудобное для США следствие конфликта с Индией
Офисная косметичка: маленький набор, который меняет всё
Иракли Пирцхалава заявил, что не жалеет об избиении Гребенщикова
Яблочный уксус регулирует уровень сахара и снижает вес – данные исследования

Самостоятельный ремонт во дворе: грань между ремонтом и правонарушением

Ремонт авто под окнами: нормы СанПиН и КоАП РФ, которые должен знать каждый водитель
2:18
Авто

Раньше сцены, когда автомобили чинили прямо во дворах, были частью повседневности: кто-то перебирал тормоза, кто-то менял сцепление, а дети наблюдали, как "дядя Витя" смачно матерится под капотом. Сегодня же за такой DIY-автосервис можно получить штраф — даже если вы всего лишь хотели заменить масло перед поездкой на дачу.

Ремонт автомобиля: открытие капота
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Ремонт автомобиля: открытие капота

Что разрешено по закону

Современные правила разрешают делать лишь элементарное: поменять колёса, подкачать шины, долить "омывайку", заменить предохранитель или лампу. Главное условие — всё это должно проходить быстро, тихо и без едкого запаха.

Что нельзя — это использовать громкий инструмент, особенно ночью или в "тихий час" (с 13:00 до 15:00), сливать технические жидкости на асфальт, производить малярные работы и разбирать мотор прямо во дворе. Длительный ремонт, превышающий 1-2 часа, тоже вне закона.

Какие штрафы грозят

Весь регламент строится на санитарных нормах (СанПиН 2.1.2.2645-10) и статьях 6.4, 8.1, 8.2 КоАП. Превысили шум? Засорили территорию? Ловите штраф до 5 000 рублей. А если дело касается загородного участка — тут всё ещё строже. Организуете СТО в саду — это уже нарушение целевого назначения земли, и санкции составят от 10 до 20 тыс. рублей, или до 1% от кадастровой стоимости, если она определена.

Кстати, даже пролитая жидкость из тормозной системы на траву или грунт — повод для ещё одного штрафа (до 5 000 рублей).

Как не превратить двор в зону конфликта

Если и чинить машину во дворе, то аккуратно: не шуметь, не пачкать, использовать коврик под днищем и убирать за собой. Работать стоит строго днём, но вне "тихого часа", не затягивать ремонт и не устраивать мастерскую на потоке. Ну а если дело сложное — ищите гараж или езжайте на СТО. Это дешевле, чем платить штрафы и объясняться с участковым или разъярённым соседом из второго подъезда.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе
Новости спорта
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе Аудио 
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека
Домашние животные
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Последние материалы
Турция столкнулась с дефицитом пресной воды из-за роста туризма — профессор Фарук Алаэддиноглу
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде
Политолог назвала неудобное для США следствие конфликта с Индией
Офисная косметичка: маленький набор, который меняет всё
Иракли Пирцхалава заявил, что не жалеет об избиении Гребенщикова
Яблочный уксус регулирует уровень сахара и снижает вес – данные исследования
Учёные из США: причиной гибели динозавров стало испарение пород, а не пожары
В России ответили на идею провести саммит ЕС — Россия на фоне переговоров с Трампом
В России начнут строить дома и торговые центры по международным стандартам. Что изменится? Оценка Станислава Марковича
Переосмыслить реальность: комику Соболеву предложили посетить зону СВО
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.