Толчки при езде: возможно, дело вообще не в коробке

Автомобиль дергается при переключении передач: не спешите винить коробку
Автомобиль едет, как будто "спотыкается" при смене передачи — и первая мысль: "Проблема в коробке". Особенно если у вас АКПП, тревога возникает почти автоматически. Но на деле коробка далеко не всегда виновата. Иногда источник неровной езды скрывается под капотом — и устраняется куда проще, чем кажется.

Не всегда трансмиссия

Рывки, толчки, запоздалые отклики на педаль газа — всё это, безусловно, может указывать на неполадки с коробкой передач. Но в то же время эти симптомы характерны и для другой распространённой проблемы: пропусков зажигания. В этом случае двигатель работает нестабильно, а тяга временами "проваливается". В результате кажется, будто АКПП не может вовремя среагировать.

А причина может быть совсем не в ней. Изношенные свечи, устаревшие или неисправные катушки, повреждённая проводка — всё это может нарушать подачу искры. Когда смесь не воспламеняется как положено, двигатель на доли секунды "теряется", и водителю это ощущается как удар или толчок при переключении.

Простой сбой — дорогой ремонт

Вот тут и начинается самое обидное: если начать ремонт с трансмиссии, не проверив двигатель, можно зря потратить внушительную сумму. Замена гидроблока, обновление масла, калибровка — это не только дорого, но и бесполезно, если первоисточник сбоя не в самой коробке.

Именно поэтому грамотная диагностика должна начинаться с простого: проверки системы зажигания. На это не нужны ни дни в сервисе, ни десятки тысяч рублей. А вот выгода — очевидна: вовремя найденная неисправность вернёт плавность хода и сбережёт кошелёк.

Не коробка виновата

Да, автоматическая трансмиссия — сложный и важный узел, и она действительно может ломаться. Но далеко не всегда. Прежде чем обвинять коробку и готовиться к капитальному ремонту, просто убедитесь, что двигатель работает стабильно. Бывает, что для решения всех проблем достаточно заменить пару свечей. А вот игнорирование "мелочей" может обойтись дорого — и не всегда по делу.

Коро́бка переда́ч — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
