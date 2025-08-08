Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Быстро ехать — недалеко уехать: вся правда о электромобилях

Lucid Air и Kia EV9: как скорость влияет на реальный пробег
3:06
Авто

Lucid Air Grand Touring проехал без подзарядки более 1200 км — звучит как мечта любого электровладельца. Но если разогнаться до 130 км/ч и отправиться в путешествие по скоростной трассе, мечта быстро превращается в реальность с поправкой на будни. Потому что высокая скорость — это не друг, а главный враг запаса хода у любого электрокара.

Автомобиль Kia EV9
Фото: Openverse by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Kia EV9

Как тестировали дальность на скорости

Американские журналисты провели интересный эксперимент на полигоне Stellantis в штате Мичиган. На идеально ровной овальной трассе длиной 4,7 мили они проверили, как изменяется запас хода у двух моделей: Lucid Air Pure и Kia EV9. Электромобили ехали с четырьмя разными фиксированными скоростями — от 35 до 95 миль в час, что примерно соответствует 55-150 км/ч.

Пробеги рассчитывались по данным бортовых компьютеров и сопоставлялись с официальными значениями EPA, которые в США считаются эталонными. Но вот незадача: EPA учитывает смешанный цикл — город плюс трасса — а значит, в реальной жизни его данные подходят не всегда.

Кто оказался эффективнее

Lucid Air с паспортным пробегом в 410 миль (примерно 660 км) показал, что этот максимум достижим только при езде со скоростью около 79 км/ч. Как только стрелка спидометра поднимается выше, дальность начинает стремительно сокращаться. Для сравнения, у Kia EV9 показатели оказались более реалистичными — её заявленные 253 мили (406 км) можно "выжать" даже при уверенной трассовой скорости 114 км/ч.

Это говорит о том, что не все электромобили одинаково устойчивы к "скоростному стрессу". Некоторым приходится буквально "ползти", чтобы добиться рекламного пробега, другим — вполне комфортно держать крейсерский темп и при этом не терять слишком много в эффективности.

Почему скорость так критична

Ответ — в физике. Аэродинамическое сопротивление увеличивается нелинейно: чем выше скорость, тем больше энергии уходит на борьбу с воздухом. Для электрокаров, у которых каждая ватт-часовая единица энергии на счету, это особенно болезненно. Вдобавок на трассе почти не работает рекуперация: тормозить негде, а значит, заряд не возвращается обратно в батарею, как в городских условиях.

Что радует

Несмотря на очевидную просадку при высокой скорости, электрокары последних поколений по-настоящему хороши. Их батареи ёмкие, эффективность растёт, а инфраструктура зарядных станций расширяется. Да, за рулём электромобиля пока приходится учитывать нюансы, которых нет у автомобилей с ДВС. Но с каждым годом реальность становится всё менее пугающей — и всё более удобной.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
