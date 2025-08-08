Новый руль — новые правила: выбираем правильно усилитель на руле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:36
Авто

Сегодня рулевое управление всё чаще работает с помощью электроусилителя — технологичной альтернативы гидравлике. Кажется, выбор очевиден: современнее значит лучше. Но не всё так просто.

Водитель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель

Чем отличаются ГУР и ЭУР

Гидроусилитель руля (ГУР) работает за счёт насоса, прокачивающего масло в системе. Он связан с двигателем через ремень, и это создаёт постоянную нагрузку. Электроусилитель руля (ЭУР) устроен иначе — небольшой электромотор подключён к рулевой рейке и включается только тогда, когда вы поворачиваете руль.

Электрика, по сути, экономит топливо и убирает лишнюю нагрузку с двигателя. Плюс — его проще интегрировать в современные "умные" системы: автопарковку, удержание в полосе, помощь при перестроении.

Надёжность: мифы и реальность

ГУР надёжен — но только при регулярной замене масла. Если этого не делать, в системе начинает скапливаться металлическая стружка, изнашивается рейка, растёт люфт. Преимущество ГУРа — ремонтопригодность. Если система выходит из строя, это происходит постепенно, и у вас есть шанс доехать до сервиса.

ЭУР не требует масла и, как правило, не нуждается в обслуживании. Но у него другой слабый пункт — влага. Попадание воды в мотор электроусилителя может привести к сбоям. Для таких авто особенно важна защита днища и герметичность проводки.

Также стоит учесть: ЭУР работает за счёт электромотора, и при больших нагрузках — например, на тяжёлых внедорожниках — он может оказаться слабоват. Именно поэтому такие системы устанавливаются в основном на легковые машины.

Комфорт и экономия

Электроусилитель легче, тише, помогает экономить топливо и позволяет настраивать усилие на руле. В городе он делает управление "лёгким", а на трассе — "собранным". А для автопроизводителей он ещё и удобнее в установке. ГУР — это уверенность в экстремальных условиях. Он устойчив к морозу, грязи, плохим дорогам. Подходит тем, кто часто ездит в тяжёлых условиях и не хочет зависеть от электроники.

Что выбрать

Если вам важны современные функции, экономия топлива, комфорт в городе и на трассе — ваш выбор, скорее всего, ЭУР. А если нужен надёжный, понятный и ремонтопригодный помощник — присмотритесь к ГУР. Главное — не забывать о техобслуживании.

Уточнения

Гидравлический усилитель руля — автомобильная гидравлическая система, часть рулевого механизма, предназначенная для облегчения управления направлением движения автомобиля при сохранении необходимой «обратной связи» и обеспечении устойчивости и однозначности задаваемой траектории.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
