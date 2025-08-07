Инженеры кивают, водители матерятся: новая резина выдерживает всё, кроме реальных дорог

Идея, казалось бы, идеальна: шины, которым не страшны гвозди, проколы и перепады давления. Никакой возни с компрессором и "докаткой" на обочине. Но в 2025 году большинство автомобилей по-прежнему ездят на привычных резиновых покрышках с воздухом внутри. Почему революция не произошла?
Ещё в 2005 году компания Michelin представила первый концепт Tweel — шину без внутреннего давления. Позже появилась улучшенная версия UPTIS, и к гонке подключились другие бренды. Основная цель — минимизация отходов, повышение надёжности и сокращение расходов. По расчётам Michelin, UPTIS мог бы спасать до 200 миллионов шин ежегодно.
Однако реальность оказалась куда сложнее.
В обычной шине воздух распределяет вес машины, гасит удары от дороги и помогает сохранять комфорт. В непневматических вариантах эти функции берёт на себя сама конструкция. Но на практике она пока с этим справляется хуже: больше шума, выше вибрации, жёсткая езда даже на ровных дорогах.
Особенно сильно это ощущается на шоссе, где вибрации начинают передаваться в руль и салон. Водители жалуются, что поездка больше напоминает катание на твёрдой телеге, чем на современном автомобиле.
Без воздушной прослойки тепло от трения уходит хуже, особенно на высоких скоростях. Это ведёт к перегреву и снижению прочности. А чтобы выдержать нагрузки, в конструкции таких шин используют больше материала, что делает их тяжелее. Выросшая неподрессоренная масса влияет на управляемость, особенно у обычных легковушек. Поэтому UPTIS пока ограничены тестами на небольших электрокарах.
К тому же у безвоздушных шин выше сопротивление качению. Это значит, что двигателю — особенно электрическому — приходится тратить больше энергии на движение. В итоге снижается запас хода, а эффективность падает.
Даже если завтра появится идеальная безвоздушная шина, автомобильный рынок не сможет перейти на неё сразу. У отрасли есть своя инерция: логистика, контракты, производственные линии — всё рассчитано на "классические" шины. Замена этих процессов обойдётся слишком дорого и потребует лет работы.
Плюс — юридические тонкости. Большинство нормативов безопасности написаны с расчётом на наличие воздуха внутри колеса. Для безвоздушной технологии потребуются новые стандарты, тесты и процедуры сертификации.
Да, такие шины уже применяются — на картах, военной технике, даже на марсоходах. Но на массовом рынке они пока не прижились. Будущее — возможно. Но настоящее всё ещё требует манометра и компрессора. Так что до прорыва остаётся только ждать — и регулярно проверять давление в колёсах.
Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.
Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?