Когда ехать дальше — плохая идея: вот почему при этих 5 признаках нельзя продолжать движение на автомобиле

2:10
Авто

Автомобиль умеет говорить с водителем — не словами, а звуками, запахами и ощущениями. Некоторые сигналы нельзя игнорировать: движение при них опасно и может привести к серьёзным поломкам или даже аварии. Вот пять ситуаций, когда нужно не думать, а сразу останавливать машину.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Педаль тормоза провалилась

Если при нажатии на тормоз она "уходит" в пол без сопротивления — это не просто тревожно. Это прямое указание: останавливаться нужно немедленно. Возможно, в системе произошла утечка тормозной жидкости или попал воздух. Ни в коем случае нельзя продолжать путь — тормоза могут полностью отказать в самый неподходящий момент.

Визг ремня или роликов

Свист под капотом — частый признак проблем с приводным ремнём. Если он порвётся, может остановиться помпа и генератор. А это значит — перегрев двигателя и внезапное отключение электрооборудования. Ремень лучше заменить сразу, чем потом платить за эвакуатор и ремонт мотора.

Скрежет при торможении

Громкий металлический скрежет при торможении — сигнал, что колодки изношены до нуля, и идёт контакт металла с металлом. Такие тормоза — уже не тормоза. Не стоит испытывать судьбу: каждое торможение может стать последним, особенно в непредсказуемой дорожной ситуации.

Резкий запах топлива

Если в салоне или возле машины пахнет бензином — это не "показалось". Утечка топлива может быть результатом треснувшей трубки или повреждённого соединения. Это прямая угроза пожара. Особенно опасно летом или в плотной пробке. Тут уж лучше вызвать эвакуатор, чем бегать за огнетушителем.

Подозрительный стук из-под капота

Металлический звук или глухой удар в районе двигателя — сигнал, который нужно воспринимать всерьёз. Возможны серьёзные проблемы: от повреждённого гидрокомпенсатора до разрушения поршня. Чем дольше мотор работает с такими симптомами, тем выше риск капитального ремонта — вплоть до замены агрегата.

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

