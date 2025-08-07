Пока двигатель не перегрелся: как понять, что вентилятор работает правильно

Перегрев — один из злейших врагов двигателя. Именно поэтому система охлаждения играет ключевую роль в работе автомобиля. А вентилятор — это её активная часть, включающаяся, когда температура начинает приближаться к пределу. Но в каком именно моменте он должен запускаться?
В зависимости от типа двигателя и настроек термостата, вентилятор обычно включается при температуре охлаждающей жидкости около 95-100 °C. Например, если термостат открывается при 92 °C, то запуск вентилятора можно ожидать при температуре на 2-5 градусов выше. Как только охлаждение дало эффект, и температура опустилась до 85-95 °C — вентилятор выключается.
Есть два принципа:
Если вентилятор не включается даже при 105 °C — это тревожный знак. А если включается чересчур рано или работает без остановки — это тоже повод заглянуть в сервис. Возможны неисправности датчика, сбои в работе ЭБУ или просто некорректно подобранные комплектующие.
Нормальная температура для активации вентилятора — 95-100 °C. Всё, что заметно выходит за рамки — это сигнал к диагностике. Внимание к системе охлаждения — залог здоровья вашего двигателя, особенно летом или в пробках.
