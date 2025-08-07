Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минприроды Ставрополья запустило три виртуальных тура по дикой природе
Ветеринары советуют использовать охлаждающие подстилки, чтобы защитить пожилую собаку в жару
Прохор Шаляпин назвал свой роман с Анной Калашниковой водевилем
Прекращение полива в конце лета вызывает стресс у томатов и гниль плодов
Как выбрать юбку по типу фигуры: рекомендации стилистов на 2025 год
New York Post: блогерша из Ливана борется с пищевыми отходами, но сталкивается с критикой
Новосибирские учёные создали ИИ-платформу для анализа микроснимков
Ватрушка из творожного теста с греческим йогуртом и вишней подойдет к чаю — мнение кулинара
Туристов экстренно вывели из моря в Турции из-за близости акул

Пока двигатель не перегрелся: как понять, что вентилятор работает правильно

Вентилятор охлаждения двигателя в автомобиле должен запускаться при 95–100 °C
2:00
Авто

Перегрев — один из злейших врагов двигателя. Именно поэтому система охлаждения играет ключевую роль в работе автомобиля. А вентилятор — это её активная часть, включающаяся, когда температура начинает приближаться к пределу. Но в каком именно моменте он должен запускаться?

Мотор автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор автомобиля

Температурные ориентиры: от 90 до 105 °C

В зависимости от типа двигателя и настроек термостата, вентилятор обычно включается при температуре охлаждающей жидкости около 95-100 °C. Например, если термостат открывается при 92 °C, то запуск вентилятора можно ожидать при температуре на 2-5 градусов выше. Как только охлаждение дало эффект, и температура опустилась до 85-95 °C — вентилятор выключается.

Как именно он включается

Есть два принципа:

  • Механический — срабатывает напрямую от температурного датчика. Простая, надёжная, но не адаптивная схема.
  • Электронный — более умный подход. Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) получает данные от нескольких датчиков и решает, когда включать вентилятор. Он учитывает не только температуру, но и скорость движения, нагрузку на мотор, работу кондиционера и даже климат за бортом.

Когда стоит насторожиться

Если вентилятор не включается даже при 105 °C — это тревожный знак. А если включается чересчур рано или работает без остановки — это тоже повод заглянуть в сервис. Возможны неисправности датчика, сбои в работе ЭБУ или просто некорректно подобранные комплектующие.

Нормальная температура для активации вентилятора — 95-100 °C. Всё, что заметно выходит за рамки — это сигнал к диагностике. Внимание к системе охлаждения — залог здоровья вашего двигателя, особенно летом или в пробках.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца
Домашние животные
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца Аудио 
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие
Авто
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
РИА Новости: ошибка с банковским переводом сорвала поставки дронов для ВСУ в Сумскую область
Кортизоловый коктейль: эксперты о пользе и вреде популярного напитка
Toyota несёт миллиардные убытки из-за импортных тарифов США
Фитнес-тренер предупредил о скрытой опасности тренировок летом
Астрономы: настой из крапивы и мокрицы ускоряет рост растений
Адвокат Наумов рассказал, где нельзя мыть машины
Неправильное расстояние до руля увеличивает риск травм при срабатывании подушки
Отели Коста-Бланки вводят правила против раннего бронирования лежаков — "Турпром"
Креативный кластер "Квартал труда" в Якутске предназначен для архитекторов и художников — основатель Мария Скрябина
Агата Муцениеце ушла в декрет после съёмок в сериале Химкинские ведьмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.