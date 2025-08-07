Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автомобиль не стоматолог — не надо тянуться к рулю с открытым ртом: эти ошибки при настройке сиденья снижают вашу безопасность

Многие считают, что расстояние до руля — дело привычки. Кто-то сидит почти "в обнимку" с рулевым колесом, кто-то тянется к нему, как к штурвалу самолёта. Но на самом деле это вопрос не только удобства, но и безопасности.

Почему не стоит слепо верить в 25 сантиметров

Водителям часто советуют отмерять 25 см от груди до центра руля. Это рекомендация американских автоинститутов. Но на практике такая цифра подходит далеко не всем: у каждого — своя анатомия, длина рук, посадка. Условно "правильное" расстояние для одного может оказаться неудобным или даже опасным для другого.

Проверено гонщиками: рабочая схема

Сядьте так, чтобы плечи плотно прилегали к спинке. Вытяните руки к рулю — ладонь должна лечь на его верхнюю часть, при этом локти слегка согнуты. Идеальный угол — около 120°. Это даст максимальный контроль и не утомит вас в пробках или на трассе.

Если сидеть слишком близко, руки быстро устают, движения становятся скованными. А слишком далеко — и вы теряете точность, особенно в экстренной ситуации. Баланс — вот что важно.

Подушка безопасности — друг, но с условием

Сегодня руль — это не просто рулевое колесо. Это механизм, из которого в случае аварии со скоростью около 300 км/ч вылетает подушка. И если сидеть слишком близко, есть риск серьёзной травмы, несмотря на защитную функцию. Поэтому важно отрегулировать руль не только по расстоянию, но и по углу — он должен быть направлен на грудь, а не в лицо.

Каждый водитель — индивидуальность

Посадка не бывает универсальной. Кому-то важнее видимость, кому-то — устойчивость. Попробуйте разные варианты: меняйте высоту сиденья, угол наклона спинки, положение педалей и руля. Настройте авто под себя, а не себя под авто. Правильная посадка — это когда вы чувствуете, что машина — продолжение вас.

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
