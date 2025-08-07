Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биологи рассказали об уникальной крови и адаптации ледяных рыб Антарктики
Исследование The Lancet Rheumatology: тренировки на велотренажёре помогают при боли в бедре
В Италии увеличилось число заболеваний лихорадкой Западного Нила — эксперты Fnomceo
Горячая вода разрушает липидный барьер кожи и усиливает раздражение
Садоводы рекомендуют хранить яблоки в бумаге и банках для защиты от гнили
Военный эксперт назвал подводный камень грядущих переговоров Путина и Трампа
В Карадагском заповеднике в Крыму 9 и 10 августа пройдут праздничные мероприятия ко дню основания
Жители Финляндии резко увеличили сбережения: экономисты назвали причину
Теннисист Александр Бублик провёл время с Янковским и Минаевым в России

Шины устают от вашего электромобиля быстрее, чем вы от пробок: владельцам электрокаров не стоит экономить на резине

Неподходящие шины на электрокаре снижают запас хода и ускоряют износ
2:47
Авто

На прилавке все покрышки выглядят одинаково — чёрные, круглые, с канавками. Но если речь идёт об электрокаре, выбор наугад может обернуться быстрым износом и потерей запаса хода. Да, универсальные шины ставят и туда, и туда. Однако электромобиль предъявляет к ним совершенно другие требования — и это не маркетинг, а физика.

Колесо на мокром асфальте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Колесо на мокром асфальте

Вес и тяга против резины

Электрокар тяжелее обычной машины из-за батареи — иногда на сотни килограммов. И этот вес давит на подвеску, ступицы и, конечно, шины. При этом крутящий момент у электродвигателя доступен сразу, с первой секунды. Это означает резкое ускорение даже при лёгком нажатии на педаль газа. А теперь добавьте рекуперацию — при отпускании педали машина замедляется, шины цепляются за асфальт. Итог — нагрузка на резину постоянная, не только при торможении, но и при движении.

Что происходит со стандартными шинами

Обычные шины просто не рассчитаны на такую специфику. Они быстрее изнашиваются, хуже держат сцепление под резкими нагрузками и со временем начинают терять форму. Внутренний каркас перегревается, сцепные свойства падают. Износ идёт быстрее минимум на 20%, а иногда и на 30-40%, особенно если водитель любит нажимать газ "в пол".

Как работают электрические покрышки

Для электромобилей выпускаются отдельные модели шин. Они усилены изнутри, лучше гасят шум, ведь в отсутствие двигателя слышно каждое шуршание. Их состав рассчитан на большую массу авто и сильные крутящие усилия. А ещё такие шины снижают сопротивление качению — это экономит до 7% заряда батареи в долгих поездках. На фоне дорогого электрокара — экономия весьма ощутимая.

Стиль вождения тоже влияет

Даже самые технологичные покрышки не спасут, если ездить резко. Стартовать "с визгом", тормозить в последний момент, заезжать на бордюры — всё это изнашивает резину вне зависимости от её маркировки. Чтобы продлить жизнь шинам, достаточно простых правил: держите давление в норме, проверяйте развал-схождение, не провоцируйте резких манёвров.

Стоят дороже, но и работают лучше

Специализированные шины для электрокаров действительно обойдутся дороже обычных. Но в долгосрочной перспективе они себя оправдывают. Это не только про безопасность и ресурс, но и про комфорт: тишина, мягкий ход, уверенность на мокрой дороге. В итоге — меньше стресса и больше удовольствия от поездки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Биологи рассказали об уникальной крови и адаптации ледяных рыб Антарктики
Политолог Матевосян: Пашинян реализует стратегию Турции по устранению армянской государственности
Исследование The Lancet Rheumatology: тренировки на велотренажёре помогают при боли в бедре
В Италии увеличилось число заболеваний лихорадкой Западного Нила — эксперты Fnomceo
Неподходящие шины на электрокаре снижают запас хода и ускоряют износ
Горячая вода разрушает липидный барьер кожи и усиливает раздражение
Садоводы рекомендуют хранить яблоки в бумаге и банках для защиты от гнили
Военный эксперт назвал подводный камень грядущих переговоров Путина и Трампа
В Карадагском заповеднике в Крыму 9 и 10 августа пройдут праздничные мероприятия ко дню основания
Жители Финляндии резко увеличили сбережения: экономисты назвали причину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.