Турбина крутится — масло стареет: турбодвигатель требует свежего масла чаще, чем вы думали

Масло в турбомоторах нужно менять каждые 5–7 тысяч км из-за перегрева и высоких оборотов — совет моториста
Авто

Турбированные двигатели давно перестали быть диковинкой — сегодня они ставятся и на городские седаны, и на кроссоверы. Производители уверяют: мощность выше, расход топлива ниже. Всё это звучит заманчиво. Но есть нюанс, о котором забывают или просто не говорят — масло в таких моторах "стареет" быстрее обычного. Почему так происходит?

двигатель
Фото: wikipedia by X-Ray91270, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
двигатель

Что делает турбина и почему ей тяжело

Турбокомпрессор использует энергию выхлопа, чтобы вращать колесо компрессора и нагнетать больше воздуха в цилиндры. Это позволяет усилить сгорание топлива и выжать максимум мощности даже из небольшого двигателя. Однако для этого турбина раскручивается до 350 тысяч оборотов в минуту. А температура может доходить до 950 °C — этого хватит, чтобы плавить металл.

В таких условиях масло испытывает огромную нагрузку. Оно не только смазывает детали, но и охлаждает их. Однако высокая температура делает масло менее вязким, разрушает его структуру и может привести к образованию твёрдых отложений — кокса — внутри системы. Эти отложения не просто мешают работе турбины, но могут и вовсе вывести её из строя.

Как часто менять масло в турбомоторе

Даже если всё работает "как часы", это не повод затягивать с заменой масла. Турбина нагружает систему смазки сильнее, и масло теряет свои свойства быстрее. Поэтому замена по регламенту — это не рекомендация, а необходимость.

"Масло и фильтр в турбомоторе стоит менять каждые 5000-7500 километров, особенно если машина ездит по городу, зимой или под нагрузкой", — говорит моторист.

И добавляет, что важно использовать масло, соответствующее спецификации производителя, и избегать подделок.

Турбина любит свежее

Пожалуй, это тот самый случай, когда скупой платит дважды. Профилактика — замена масла вовремя — в разы дешевле ремонта турбокомпрессора или капитального ремонта двигателя. Турбомоторы дарят драйв, но требуют внимания — особенно к смазке.

