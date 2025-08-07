Машина дёргается и глохнет? Проверьте эту деталь — и сэкономите на ремонте двигателя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Машина вдруг стала вести себя странно: вибрации на холостом ходу, рывки при разгоне, вялое ускорение. Для многих это выглядит как капризы уставшего мотора. Но на самом деле всё может быть куда серьёзнее — речь может идти о сбое в системе зажигания.

Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain
Что делает катушка зажигания

Хотя аккумулятор даёт всего 12 вольт, для вспышки в цилиндре нужно в десятки раз больше — не менее 20 тысяч. Именно катушка отвечает за превращение слабого заряда в мощный импульс, который поступает на свечу. Если раньше один модуль обслуживал все цилиндры, то теперь почти в каждой машине применяется система с индивидуальными катушками — одна на каждую свечу.

Как понять, что проблема именно в ней

Первым тревожным знаком нередко становится появление лампочки Check Engine. Но полагаться только на неё не стоит — она не всегда указывает, в чём дело. Лучше ориентироваться на другие признаки:

  • Подёргивания и вибрации. Это значит, что искра в одном из цилиндров либо отсутствует, либо приходит не вовремя.
  • Сложности с запуском. Особенно на холодную. Если искра слабая, топливо просто не воспламеняется.
  • Потеря тяги и растущий расход. Смесь сгорает не полностью — мотор работает неэффективно.
  • Хлопки в глушителе. Это не киношный спецэффект, а результат несгоревшего топлива, которое вспыхивает в выпускной системе.

Можно ли продолжать движение

Технически — да. Если вышла из строя только одна катушка, машина поедет. Но это как ехать на полуспущенном колесе: рано или поздно "доедет" и остальное. Повышенная нагрузка на оставшиеся цилиндры ведёт к перегреву, вибрациям и выходу из строя других узлов.

Не откладывайте проверку

Катушка — компонент, о котором большинство водителей вспоминает только при первых сбоях. Но чем раньше обратить на неё внимание, тем меньше придётся платить за ремонт. Если двигатель работает нестабильно, а на панели загорелся Check Engine — лучше сразу заглянуть на диагностику. Иногда именно простая деталь способна спасти мотор от больших неприятностей.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Куратор Игорь Моржаретто
