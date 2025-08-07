Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономия на ремонте, эвакуаторе и испорченном отпуске: вот что важно проверить перед выездом

Техэксперт Александр Тарасов: перед дорогой нужно проверить давление и износ протектора
Авто

Отправляясь в путешествие на автомобиле, многие проверяют уровень масла, тормоза и состояние охлаждающей жидкости. Но часто упускается то, что буквально держит машину на дороге — шины. А ведь даже идеальный двигатель не спасёт, если колёса подведут в самый неподходящий момент. О том, как подготовить резину к дороге, напомнил технический эксперт с 20-летним стажем Александр Тарасов.

Прокол шин на трассе

Протектор: не только для вида

Если глубина протектора меньше допустимого минимума, никакая система стабилизации не поможет. Для летних шин критический порог — 1,6 мм. Но лучше не дожидаться, пока он станет критическим. Определить износ просто: есть цифровые индикаторы, где цифры показывают текущую глубину, а "капелька" или "снежинка" подскажут, какого сезона шина.

Если перед дальней поездкой видите, что символы стираются — не тяните, пора менять. Даже если остальное в машине работает безупречно, изношенные шины способны всё испортить.

Давление, о котором забывают

Недокачанные шины — частая причина аварий и перерасхода топлива. Проверить давление — дело двух минут, а эффект — огромный. Где искать правильные значения? На лючке бензобака, стойке водительской двери или в инструкции. Перед выездом учитывайте нагрузку: багаж, пассажиры, возможно прицеп. И не забудьте про запаску — она должна быть в строю.

Осмотр — глазами и руками

Поверхность шин должна быть чистой, без трещин и порезов. Неровный износ — сигнал, что, возможно, нарушена геометрия подвески. Диски тоже стоит проверить: трещины, вмятины, плохо затянутые болты — всё это может обернуться бедой. Кстати, усилие затяжки указывается в мануале. Перетянуть — плохо, не дотянуть — опасно.

Уточнения

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
