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Как холостой ход влияет на зарядку АКБ — вся правда о генераторе

Аккумулятор заряжается даже при работе двигателя на холостом ходу — пояснение специалистов
1:55
Авто

У новичков за рулём нередко возникает вопрос: если машина просто работает в режиме холостого хода, без движения, будет ли заряжаться аккумулятор? Ответ — да. Но не всё так однозначно: эффективность зарядки зависит от ряда факторов, включая температуру воздуха и техническое состояние системы.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Как это работает

После запуска двигателя начинает вращаться коленчатый вал, а вместе с ним — и шкив генератора, соединённый ремнём. Генератор вырабатывает ток, который питает электрооборудование и одновременно заряжает аккумулятор — даже если машина просто стоит с работающим двигателем.

Почему батарея не перезаряжается

Слишком активная зарядка может навредить аккумулятору. Чтобы избежать этого, в системе есть регулятор напряжения. Он ограничивает подачу тока, как только батарея достигает нужного уровня заряда. Всё происходит автоматически — водитель даже не замечает этого.

Интересно, что при работающем двигателе, если отключить аккумулятор, машина не заглохнет. Вся нагрузка ляжет на генератор, и он продолжит питать бортовую сеть.

Что происходит зимой

Мороз вносит свои коррективы. При низких температурах аккумулятор заряжается медленнее — химические процессы в нём тормозятся, и батарея хуже воспринимает ток. Ситуация улучшается только после прогрева мотора. Если же поездки короткие, аккумулятор может просто не успеть набрать заряд, теряя ёмкость день за днём.

Как сохранить ресурс аккумулятора

Чтобы не остаться однажды с "мёртвой" батареей, стоит регулярно проверять её состояние, особенно зимой. Короткие поездки, морозы и редкие включения двигателя — всё это враги аккумулятора. Лучше лишний раз зарядить его от внешнего устройства, чем потом вызывать эвакуатор.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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