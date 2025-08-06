Электрокар создали ещё в 70-х? 5 неожиданных фактов о BMW, которые изменят ваше представление о марке

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BMW начала с авиационных моторов: как бренд стал производителем автомобилей
2:16
Авто

BMW давно ассоциируется с удовольствием за рулём и динамикой на дороге. Но за стильным логотипом и узнаваемыми фарами скрывается история, в которой были и самолёты, и мотоциклы, и даже электромобили… ещё до того, как это стало мейнстримом.

BMW X6
Фото: Wikipedia by Automobile Mag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW X6

Началось всё с неба

До того как в Мюнхене загудели моторы автомобилей, BMW занималась совсем другим делом. В 1913 году Карл Рапп и Густав Отто (сын изобретателя двигателя внутреннего сгорания Николауса Отто) работали над авиационными моторами. В 1917-м родилась компания Bayerische Motoren Werke — "Баварские моторные заводы". Авиация осталась в прошлом, но имя сохранилось.

Эмблема с пропеллером или нет

Привычный логотип BMW с бело-голубыми секторами часто считают изображением пропеллера на фоне неба. Звучит красиво, но это лишь часть истории. На самом деле цвета — от флага Баварии, а сама эмблема восходит к логотипу компании Rapp Motorenwerke, одного из предшественников BMW.

Как война сделала BMW мотоциклетной маркой

После Первой мировой Германии запретили выпуск авиационных двигателей. BMW срочно переориентировалась: в 1923 году появился мотоцикл R32, ставший не только первым, но и гоночным триумфом бренда.

Первый автомобиль позаимствован

Свой путь в мире автомобилей BMW начала в 1929 году с модели 3/15 PS — по сути, переработанной версии немецкой Dixi. Машина была оснащена скромным 747-кубовым мотором и 3-ступенчатой "механикой".

Электричка раньше Tesla

Зелёные технологии — это не всегда про XXI век. Ещё в 1972 году BMW представила электромобиль 1602 Electric. Его мощность составляла 12 кВт, но батарея держала всего 20 минут. Машина стала шоу-каром для Олимпийских игр, а не серийным транспортом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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