Система, которой больше 100 лет, всё ещё спасает бюджеты автокомпаний: решение кажется устаревшим, но его используют даже в электрокарах

Барабанные тормоза уступают по эффективности, но выигрывают в надёжности и цене

2:12 Your browser does not support the audio element. Авто

Кажется, автомобильная техника меняется едва ли не каждый год. Но наряду с новинками, вроде адаптивного круиза или проекционного дисплея, на конвейерах продолжают жить настоящие ветераны. Один из таких — барабанные тормоза. Несмотря на то что большинство моделей перешли на диски, барабаны по-прежнему встречаются в новых авто. Почему?

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Лада Гранта

В чём суть системы

Барабанный тормоз — один из старейших типов тормозных механизмов. Внутри вращающегося металлического барабана установлены колодки, которые при торможении прижимаются к его внутренней поверхности. Всё просто, надёжно, проверено временем.

Дисковые тормоза устроены иначе: суппорт прижимает колодки к вращающемуся диску. Такая конструкция лучше отводит тепло, быстрее реагирует и работает эффективнее в условиях влаги или перегрева. Именно поэтому в спортивных и премиальных машинах используются исключительно дисковые механизмы.

Почему барабаны до сих пор актуальны

Тем не менее, производители продолжают устанавливать барабаны, особенно на заднюю ось бюджетных моделей. И причин несколько:

Цена. Производство барабанов дешевле, особенно в массовом сегменте.

Простота обслуживания. Замена требуется реже, а ресурс колодок может достигать 70 000 км.

Нагрузка. При торможении вес переносится на передние колёса. А значит, задние не нуждаются в такой же мощности, как передние.

Долговечность. Сами барабаны могут проходить до 300 000 км без вмешательства.

Актуальны и в новых моделях

Даже в современных электрокарах, например, Audi Q4 e-tron, на задней оси можно встретить барабанные тормоза. Это не компромисс, а инженерный расчёт: если нет необходимости в максимальной эффективности, то зачем платить больше? Так что барабаны никуда не исчезнут — они просто нашли свою нишу: доступные, надёжные и логичные в условиях умеренной нагрузки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

