Система, которой больше 100 лет, всё ещё спасает бюджеты автокомпаний: решение кажется устаревшим, но его используют даже в электрокарах

Кажется, автомобильная техника меняется едва ли не каждый год. Но наряду с новинками, вроде адаптивного круиза или проекционного дисплея, на конвейерах продолжают жить настоящие ветераны. Один из таких — барабанные тормоза. Несмотря на то что большинство моделей перешли на диски, барабаны по-прежнему встречаются в новых авто. Почему?
Барабанный тормоз — один из старейших типов тормозных механизмов. Внутри вращающегося металлического барабана установлены колодки, которые при торможении прижимаются к его внутренней поверхности. Всё просто, надёжно, проверено временем.
Дисковые тормоза устроены иначе: суппорт прижимает колодки к вращающемуся диску. Такая конструкция лучше отводит тепло, быстрее реагирует и работает эффективнее в условиях влаги или перегрева. Именно поэтому в спортивных и премиальных машинах используются исключительно дисковые механизмы.
Тем не менее, производители продолжают устанавливать барабаны, особенно на заднюю ось бюджетных моделей. И причин несколько:
Даже в современных электрокарах, например, Audi Q4 e-tron, на задней оси можно встретить барабанные тормоза. Это не компромисс, а инженерный расчёт: если нет необходимости в максимальной эффективности, то зачем платить больше? Так что барабаны никуда не исчезнут — они просто нашли свою нишу: доступные, надёжные и логичные в условиях умеренной нагрузки.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.