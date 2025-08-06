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Система, которой больше 100 лет, всё ещё спасает бюджеты автокомпаний: решение кажется устаревшим, но его используют даже в электрокарах

Барабанные тормоза уступают по эффективности, но выигрывают в надёжности и цене
2:12
Авто

Кажется, автомобильная техника меняется едва ли не каждый год. Но наряду с новинками, вроде адаптивного круиза или проекционного дисплея, на конвейерах продолжают жить настоящие ветераны. Один из таких — барабанные тормоза. Несмотря на то что большинство моделей перешли на диски, барабаны по-прежнему встречаются в новых авто. Почему?

Лада Гранта
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Лада Гранта

В чём суть системы

Барабанный тормоз — один из старейших типов тормозных механизмов. Внутри вращающегося металлического барабана установлены колодки, которые при торможении прижимаются к его внутренней поверхности. Всё просто, надёжно, проверено временем.

Дисковые тормоза устроены иначе: суппорт прижимает колодки к вращающемуся диску. Такая конструкция лучше отводит тепло, быстрее реагирует и работает эффективнее в условиях влаги или перегрева. Именно поэтому в спортивных и премиальных машинах используются исключительно дисковые механизмы.

Почему барабаны до сих пор актуальны

Тем не менее, производители продолжают устанавливать барабаны, особенно на заднюю ось бюджетных моделей. И причин несколько:

  • Цена. Производство барабанов дешевле, особенно в массовом сегменте.
  • Простота обслуживания. Замена требуется реже, а ресурс колодок может достигать 70 000 км.
  • Нагрузка. При торможении вес переносится на передние колёса. А значит, задние не нуждаются в такой же мощности, как передние.
  • Долговечность. Сами барабаны могут проходить до 300 000 км без вмешательства.

Актуальны и в новых моделях

Даже в современных электрокарах, например, Audi Q4 e-tron, на задней оси можно встретить барабанные тормоза. Это не компромисс, а инженерный расчёт: если нет необходимости в максимальной эффективности, то зачем платить больше? Так что барабаны никуда не исчезнут — они просто нашли свою нишу: доступные, надёжные и логичные в условиях умеренной нагрузки.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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