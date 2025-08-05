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От кваса до протокола — один глоток: неочевидная опасность летнего напитка

Квас содержит до 2% спирта и может стать причиной опьянения у водителя
3:22
Авто

В жаркий летний день холодный квас кажется идеальным выбором — освежает, вкусен, да и "не алкоголь". Но всё не так просто. Несмотря на безобидный имидж, квас может сыграть с водителем злую шутку — особенно если в ближайших планах была поездка за рулём. Разбираемся, насколько опасен квас с точки зрения закона и медицины.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Формально безалкогольный, но не совсем

Магазинный квас содержит от 0.5 до 1.2% алкоголя, а домашний — вплоть до 2%, а иногда и выше. Это не кажется значительным, пока не появится инспектор с алкотестером. Современные приборы реагируют даже на микроскопические дозы алкоголя. Для фиксации нарушения достаточно 0.3 промилле — и в некоторых случаях такой уровень может появиться в организме уже после одного-двух стаканов кваса.

Особенно "опасен" домашний вариант напитка: его крепость может быть в разы выше магазинной. В некоторых случаях всего 100-150 мл домашнего кваса достаточно, чтобы алкотестер зафиксировал превышение допустимого уровня.

Как быстро исчезает алкоголь из кваса

Хорошая новость в том, что квасное опьянение — вещь кратковременная. У здорового человека следы алкоголя из этого напитка исчезают из крови в течение 30-60 минут. Исключения — люди с нарушениями работы печени или метаболизма. Им даже квас может доставить проблемы. А вот если напитка было выпито больше литра, то время ожидания возрастает до 1-1.5 часов.

Домашний квас требует ещё большей осторожности. После его употребления лучше подождать 2-3 часа — особенно если напиток получился "насыщенным".

Почему лучше не рисковать

Теоретически, шанс потерять водительские права только из-за пары глотков кваса невелик. На практике же всё может сложиться иначе. Если алкотестер покажет превышение, а у сотрудника ГИБДД возникнут подозрения, вас могут отправить на медосвидетельствование. И даже если результат в больнице будет нулевым, вы потратите своё время, понервничаете, а возможно — попадёте в неприятную ситуацию, если, например, ваш автомобиль окажется припаркован с нарушением.

Именно поэтому специалисты рекомендуют избегать употребления кваса прямо перед поездкой. Даже 0.3-0.5 литра лучше "нейтрализовать" временем ожидания: полчаса — минимум. Если же квас был домашним или в больших количествах — подождите дольше.

А квас вообще полезен

Если отвлечься от темы алкоголя, квас сам по себе не так уж полезен. В составе большинства напитков — огромное количество сахара. Это делает его нежелательным выбором для детей, беременных, людей с диабетом, язвами, заболеваниями печени и ожирением. В жару он не утоляет жажду, а наоборот — усиливает её.

Добавим к этому вероятность лишиться прав — и становится понятно: квас, каким бы традиционным и вкусным он ни был, требует осознанного подхода.

Уточнения

Квас — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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