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Вы включаете кондиционер неправильно — и рискуете техникой и здоровьем

Эксперты назвали пять ошибок при использовании автокондиционера летом
2:16
Авто

Августовская жара может превратить салон автомобиля в настоящую духовку. Спасение — кондиционер. Но вот беда: даже хорошая климатическая система будет работать неэффективно (и недолго), если обращаться с ней неправильно. А ведь именно из-за ошибок в использовании летом часто ломается компрессор, а у водителя появляются простуда и аллергия. Разбираемся, как не допустить этого.

Климат контроль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Климат контроль

Не включайте на максимум сразу

Садиться в раскалённую машину, сразу закрывать окна и врубать холодный воздух на полную — не лучшая идея. Так вы получите поток горячего воздуха по лицу, нагруженный испарениями от разогретого пластика. Компрессор начнёт работать на износ, а организм — простужаться.

Лучше открыть окна на пару минут, выпустить жар, а уже потом запускать кондиционер. Воздух направляйте вверх или к ногам — так охлаждение будет равномерным.

Не забывайте о рециркуляции

Эта кнопка — не просто символ. Включив рециркуляцию, вы позволяете системе использовать уже охлаждённый воздух из салона, а не втягивать горячий с улицы. Эффект заметен сразу: температура снижается быстрее, компрессор работает легче, а топливо расходуется медленнее.

Следите за чистотой радиатора

Конденсатор кондиционера — уязвимое место. Он быстро забивается пухом, насекомыми и грязью. Нарушается циркуляция воздуха, система перегревается, и компрессор получает перегрузку. Решение — регулярная мойка. Простой профилактикой можно сберечь десятки тысяч рублей.

Фреон — это не только холод

Недостаток фреона — это не только слабо дующий кондиционер. В системе с ним работает и масло. Если объёма мало — компрессор изнашивается "всухую". И вместо прохлады получаете металлическую стружку в системе.

Чистите систему внутри

Запах сырости и плесени из дефлекторов — не просто неприятность. Это колонии грибков и бактерий, опасные для дыхания. Особенно для детей и аллергиков. Промывать систему желательно хотя бы раз в полгода.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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