На чьей стороне бензин? Почему современные коробки рушат мифы водителей

АКПП стали экономичнее механики — объяснение на примере новых моделей

3:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Еще недавно считалось, что механическая коробка передач — лучший выбор для тех, кто хочет сэкономить топливо. Такая уверенность держалась на технической простоте и высоком КПД классических МКПП. Но с начала 2000-х всё изменилось. На рынке всё чаще встречаются автомобили, где автоматическая версия не только удобнее, но и экономичнее по паспортным характеристикам.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина заправляет машину

Почему механика раньше побеждала

Механическая коробка обеспечивает прямое соединение между двигателем и колесами. При переключении передач водитель сам включает сцепление, что минимизирует потери. КПД такой трансмиссии достигает 98%. Это был очевидный плюс по сравнению с автоматами прошлого поколения.

Традиционные АКПП работали с помощью гидротрансформатора — устройства, где два "колеса" (турбина и насос) вращаются в масле. Одна часть соединена с двигателем, другая — с трансмиссией. Масло в системе должно быть достаточно вязким, чтобы передавать крутящий момент, но это же и создает сопротивление. В итоге КПД у автоматов составлял 86-94%, а иногда и меньше. Чтобы компенсировать потери, требовалась система охлаждения.

Как современные автоматы стали экономичными

Первый технологический скачок связан с внедрением блокировки гидротрансформатора. Эта система позволяет временно исключать из работы масляную среду и жестко соединять двигатель с трансмиссией. Потери при этом резко сокращаются.

Второе важное новшество — многоступенчатые автоматы. Если раньше у автомата было 4 передачи, то сегодня — 6, 8, 9 и даже больше. Это позволяет двигателю чаще находиться в оптимальном диапазоне оборотов. У большинства механик до сих пор 5 или 6 передач, что ограничивает возможности по экономии топлива.

Третье — интеллектуальное управление. Современные электронные блоки отслеживают не только скорость, но и нагрузку, угол нажатия на педаль газа, уклон дороги и множество других факторов. На основе этих данных автомат выбирает самую выгодную с точки зрения расхода передачу. Такие алгоритмы стали настолько продвинутыми, что действуют точнее, чем большинство водителей на "механике".

Когда механика всё ещё выигрывает

Нельзя сказать, что МКПП совсем ушла в прошлое. Она по-прежнему эффективнее в некоторых случаях:

— если водитель осознанно контролирует каждое переключение;

— при езде в условиях бездорожья;

— на простых и недорогих автомобилях, где автомат ещё не оснащён современными функциями.

Однако в большинстве сценариев — от повседневной езды по городу до трассы — преимущества переходят к современным автоматам.

Экономичность — больше не эксклюзивное преимущество "механики". Благодаря новым технологиям, "автомат" стал не только комфортным, но и эффективным. И если раньше выбор коробки был вопросом экономии, то теперь он всё чаще — вопрос предпочтений и привычек.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.

