Массовая остановка или злоупотребление: когда действия ДПС выходят за рамки

Инспектор ГИБДД может остановить несколько машин одновременно

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Инспектор ГИБДД может остановить сразу несколько автомобилей, но долго держать водителей на обочине не имеет права. Разбираемся, где заканчиваются его полномочия и начинаются ваши права.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

Можно ли останавливать несколько машин сразу

Да, такие действия не противоречат закону. Прямого запрета на одновременную остановку нескольких автомобилей ни в одном официальном документе нет. Это подтверждается и административным регламентом МВД, регулирующим работу инспекторов ГИБДД.

Согласно пункту 67 этого регламента, приоритет инспектора — выявление и пресечение наиболее опасных нарушений. Если сразу несколько автомобилей вызывают подозрение, он вправе остановить их одновременно. Однако при этом он обязан минимизировать время общения с каждым водителем.

Массовые остановки чаще всего происходят во время рейдов, проверок трезвости или в нестандартных дорожных ситуациях, когда нужен повышенный контроль. Но даже в этих случаях у полицейских есть чёткие обязанности.

Что обязан сделать инспектор

Если сотрудник ГИБДД остановил вас, он должен незамедлительно подойти к вашему автомобилю. Об этом говорится в пункте 89 административного регламента. Инспектор обязан:

– представиться,

– при необходимости предъявить удостоверение,

– сообщить причину остановки,

– разъяснить, что будет происходить дальше.

Если полицейские работают в паре, один из них может заняться оформлением документов, в то время как другой продолжит проверку остальных автомобилей. Это помогает сократить время ожидания.

Что делать, если вас заставляют ждать

На практике нередко бывает иначе: инспектор подошёл, представился — и ушёл заниматься другими машинами. Водитель сидит в ожидании 20, 30, а то и 40 минут.

Это уже нарушение. Согласно части 1 статьи 28.5 КоАП РФ, оформление протокола или проведение иных процессуальных действий должно происходить немедленно после выявления правонарушения. Долгое ожидание без объяснений со стороны инспектора — противозаконно.

Как действовать в спорной ситуации

Если вы оказались в ситуации затягивания, сначала спокойно напомните инспектору об обязанностях — возможно, это простая заминка. Если же ситуация явно выходит за рамки разумного, включите видеокамеру или запись на смартфоне и зафиксируйте происходящее.

Это может стать доказательством, если позже вы решите подать жалобу в прокуратуру или руководству ГИБДД. Но помните: доказать, что инспектор намеренно затягивал процесс, будет сложно — особенно если вы действительно нарушили правила. В таком случае задержку, скорее всего, признают допустимой.

Закон — на вашей стороне, но не всегда

Даже если вы уверены в своей правоте, важно сохранять вежливость и спокойствие. Конфликт с инспектором не ускорит ситуацию, а вот видеозапись вежливого напоминания о ваших правах может оказаться полезной. Если законность его действий вызывает сомнение — фиксируйте и действуйте в рамках правового поля.

Уточнения

Доро́жно-патру́льная слу́жба или Дорожно-постовая служба (ДПС) — структурное подразделение Госавтоинспекции МВД России, а также министерств внутренних дел стран СНГ. В Российской Федерации входит в состав полиции. Появилось в 1936 году. Не стоит путать с ГАИ РФ.

