Ветер, вода и враги под колесами: что может пойти не так в дождь — и как себя спасти

Правила вождения в дождь: как снизить риск аварии на мокрой дороге

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Летняя непогода — не редкость, но каждый раз она становится испытанием для автомобилистов. Когда на дороге вода не только падает с неба, но и висит в воздухе из-за потока от проезжающих машин, видимость резко снижается. В таких условиях главное — снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. Это даст больше времени на реакцию в случае неожиданного торможения.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Trad, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Дорога

Если ливень становится настолько интенсивным, что дворники не справляются, не пытайтесь ехать "на авось". Лучше включить аварийную сигнализацию и остановиться в безопасном месте — например, на обочине. Ожидание в укрытии может сэкономить не только нервы, но и здоровье.

Запотевшие стекла

Влажность в салоне быстро приводит к запотеванию стекол, особенно лобового. Простое, но эффективное решение — включить кондиционер и направить поток воздуха прямо на стекло. Это поможет быстро осушить поверхность и восстановить обзор.

Если кондиционера нет, можно открыть окна — но такой способ менее эффективен и не очень комфортен в холодную погоду.

Аквапланирование — главный враг на скорости

Мокрый асфальт всегда скользкий, особенно если на нем скопилась вода. Даже если шины новые, они не всегда успевают отводить влагу из зоны контакта. В результате машина может "поплыть" — наступает эффект аквапланирования.

Чем выше скорость — тем выше риск. Влетев в лужу на большой скорости, водитель может потерять контроль над автомобилем. Главное правило: не делать резких движений рулем и не тормозить в панике. Дождитесь, пока колеса снова "поймают" дорогу — тогда продолжайте движение плавно.

Осторожно с колеей: вода в ней опаснее, чем кажется

Дождевая вода скапливается не только в лужах, но и в колее — особенно на загруженных магистралях и старом асфальте. Если одно или оба колеса попадают в нее, машину может повести в сторону. Лучше сместиться чуть в сторону, чтобы избежать попадания в колею, заполненную водой.

Скрытые ловушки: рельсы, разметка, бетон

Во время дождя скользкими становятся не только дороги, но и сопутствующие покрытия: рельсы, резиновые вставки на переездах, дорожная разметка и плитка. Особенно опасны они в поворотах и при торможении — сцепление с такими поверхностями почти нулевое.

Будьте внимательны при пересечении этих участков и не делайте резких маневров — плавность руления и торможения в дождь особенно важна.

Вода в моторе: не прощает ошибок

Одно из самых разрушительных последствий езды в дождь — гидроудар. Он случается, когда вода попадает через воздухозаборник прямо в цилиндры двигателя. Жидкость несжимаема, и при попытке сжать её поршнем мотор может получить критические повреждения — от трещин в блоке до полной его замены.

Главное — не пытайтесь форсировать глубокие лужи или переезжать затопленные участки, особенно на легковых автомобилях.

Не только дождь: ветер и мусор

Сильные ливни часто сопровождаются порывистым ветром. Он может принести на дорогу опасные предметы: от лёгких веток до целых деревьев. Также возможен снос на соседние полосы — особенно если вы едете на легком автомобиле. Поэтому держите руль крепче, соблюдайте боковой интервал и будьте готовы к неожиданностям.

Мокрые тормоза

После проезда по глубоким лужам тормозные колодки могут быть влажными, и эффективность торможения падает. Помочь может простая процедура: периодически, безопасно и ненавязчиво нажимайте на педаль тормоза — так вы "просушите" колодки и восстановите рабочее состояние тормозной системы.

Дождь — не повод останавливаться, но и не повод гнать

Главное при езде в дождь — спокойствие, плавность движений и внимательность. Хорошее техническое состояние автомобиля (дворники, шины, тормоза) — основа безопасного вождения. А если чувствуете, что не справляетесь — просто остановитесь и переждите. Лучше немного опоздать, чем рисковать понапрасну.

Уточнения

Ве́тер — поток воздуха, который движется около земной поверхности. На Земле ветер представляет собой движущийся преимущественно в горизонтальном направлении поток воздуха, на других планетах — поток свойственных им атмосферных газов.

