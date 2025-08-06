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На горячее — только Солнце в лобовое: вот на что идут таксисты в Мадриде ради перекуса

Таксисты Мадрида едят за рулём из-за плотного графика — таксист Хосе Луис Алонсо
2:55
Авто

В суете мадридских улиц, среди непрекращающегося гудения автомобилей, сигналов светофоров и голосов пассажиров, проходит день за днём Хосе Луиса Алонсо, опытного таксиста, посвятившего этой профессии десятилетия. Его повседневная жизнь, как и у большинства его коллег, — это постоянное движение, редкие перерывы и нестабильный режим, особенно когда речь заходит о такой базовой человеческой потребности, как еда.

такси, ночная поездка
Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
такси, ночная поездка

"Я иногда ем прямо в салоне"

В одном из популярных испанских подкастов Хосе Луис поделился неожиданными деталями питания мадридских таксистов. Его рассказ не только дал портрет городской профессии, но и подчеркнул реалии уличной кулинарии за рулем. По его словам, многие водители просто не имеют времени на полноценный обед, и зачастую едят прямо в салоне — между заказами, в пробке или на короткой остановке. Хотя сам Хосе предпочитает не есть в такси, иногда приходится нарушать это правило, особенно в жаркие и утомительные дни.

Обед с прикуривателя

Некоторые идут дальше — в ход идут электрические контейнеры-термосы, которые можно подключить к прикуривателю, чтобы разогреть еду прямо в автомобиле. Это решение, хоть и далеко от гастрономической утончённости, позволяет хоть немного приблизиться к тёплому домашнему блюду в условиях хаоса городской дороги.

Аэропорт как гастрономическая гавань

Особым стратегическим местом для перекуса, по словам Хосе, является стоянка возле аэропорта Барахас, где можно быстро купить бутерброды или закуски. Эти точки спасения стали почти культовыми для таксистов, поскольку позволяют перекусить, не покидая линию и не теряя потенциального клиента.

Еда на бегу — и её последствия

Однако быстрая и спонтанная еда имеет свою цену. Промышленные бутерброды, чипсы и сладости из автоматов редко обеспечивают необходимую питательную ценность. Водители борются с проблемами пищеварения, лишнего веса и нехватки энергии, особенно если день выдался напряжённым. Импровизированные обеды на приборной панели не могут сравниться с тарелкой свежеприготовленной пищи, но это — часть компромисса между работой и жизнью.

Повседневность этих "городских кочевников" показывает, насколько жизнь на колёсах формирует новый стиль быта. Это не только про пробки и бензин, но и про попытку сохранить нормальность в ненормальных условиях. Еда за рулём — это символ гибкости, выносливости и адаптации. Люди вроде Хосе Луиса Алонсо каждый день ищут баланс между профессией и заботой о себе, между графиком и голодом, между движением и отдыхом.

Пока пассажиры наслаждаются поездкой, в жизни таксиста нет чёткой остановки на обед. Есть только следующее направление — и, если повезёт, — бутерброд под рукой.

Уточнения

Международный аэропорт Мадрид — Бара́хас имени Адольфо Суареса (исп. Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas) (ИАТА: MAD, ИКАО: LEMD) — главный аэропорт столицы Испании Мадрида.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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