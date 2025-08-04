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Росстандарт бьёт по тормозам: в России запрещают грузовики, которые могли убить

Грузовики Dongfeng, FAW, Foton и Sitrak запрещены к продаже в РФ
4:46
Авто

В конце июля 2025 года Росстандарт предпринял нехарактерно жёсткие меры: сразу восемь моделей китайских грузовиков лишились одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и электронных паспортов (ЭПТС). Это значит, что теперь их нельзя продавать на территории России. Причина — серьёзные претензии к безопасности.

Dongfeng GX
Фото: commons.wikimedia.org by Dfm bbb, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Dongfeng GX

Машины брендов Dongfeng, FAW, Foton и Sitrak не прошли по ключевым техническим параметрам. Речь идёт о плохой работе тормозной системы, превышенном уровне шума, экологических характеристиках, не соответствующих стандарту "Евро-4". Были замечены дефекты креплений ремней и сидений, а также грубые нарушения в конструкции противоподкатных брусьев — элементов, предназначенных для защиты легковых автомобилей при столкновении с грузовиком.

"Противоподкатные устройства не отвечают требованиям. Это прямой риск для жизни пассажиров легковушек при ДТП", — отметил представитель ведомства.

Прецедент уже был

Такая мера не стала полной неожиданностью: ещё в феврале 2025 года аналогичный запрет затронул один из самосвалов марки Shacman. Тогда он стал первым китайским грузовиком, получившим "чёрную метку" от российского регулятора. Ситуация с восьмёркой — лишь подтверждение тенденции на ужесточение контроля.

Что будет с уже проданными авто

Важно: под запрет попали не только будущие продажи, но и те машины, что уже оказались в собственности российских водителей. Им предстоит пройти бесплатную отзывную кампанию. Производители обязаны устранить все нарушения и проинформировать Росстандарт о результатах.

"Компании должны провести полноценную отзывную кампанию. Без этого возврат на рынок невозможен", — пояснил источник в Минпромторге.

Однако пока нет ясности, как именно производители будут решать эти технические проблемы. Особенно учитывая, что речь идёт не о мелких доработках, а о системных изъянах в конструкции.

В обход правил

На фоне громкого отзыва в профильных СМИ появилась версия о том, что некоторые грузовики могли получить российские ОТТС по "серым" схемам — через Киргизию и Армению, страны Евразийского экономического союза, где сертификационные процедуры могут быть мягче. Такая практика позволяла ввозить технику с сомнительным качеством, формально соответствующую требованиям.

"Всё это напоминает схему легализации небезопасной техники под видом соответствующей нормам ЕАЭС", — считает автоэксперт Виктор Трусов.

Если предположения подтвердятся, это может стать поводом для масштабной проверки всех китайских грузовиков, попавших на рынок через посреднические каналы.

Обвинения в адрес КамАЗа

После публикации решения Росстандарта в Рунете разгорелась бурная дискуссия. Один из представителей китайской марки в интервью изданию "Реальное время" выразил сомнение в объективности происходящего.

"Регулятор действует в интересах КамАЗа. Это не безопасность, а борьба за рынок", — заявил представитель бренда.

КамАЗ действительно остаётся крупнейшим российским производителем грузовиков. Усиление контроля над иностранной техникой может быть выгодно национальной промышленности. Однако никаких официальных подтверждений в пользу этой версии не прозвучало.

Кто в списке

Под запрет попали такие модели, как тягач Dongfeng DFH4180 и Foton Auman BJ4189. Все они активно использовались в коммерческих перевозках, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Их относительная доступность делала технику привлекательной для перевозчиков. Однако теперь владельцы этих машин оказались в неопределённости: эксплуатация не запрещена, но технические неисправности ставят под вопрос безопасность.

Компании-производители не только должны устранить недостатки, но и подтвердить это новой сертификацией. Только после этого техника сможет вернуться на рынок. До тех пор вся продукция, попавшая под запрет, останется вне закона.

Решение Росстандарта может стать поворотным моментом: если подход к сертификации техники действительно изменится, это отразится на всех импортёрах. Пока же остаётся наблюдать, как китайские бренды будут выходить из сложившейся ситуации.

Уточнения

Грузовой автомобиль (разг. грузовик) — автомобиль, предназначенный для перевозки грузов в кузове или на грузовой платформе. Для обобщённого обозначения машин, созданных на базе грузового автомобиля, некоторыми используется термин грузовая техника.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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