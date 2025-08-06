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Чистая история, блестящий кузов — всё равно проблемы: где прячется подвох в идеальных машинах с рук

Вадим Адиев: тест-драйв обязателен при выборе подержанного автомобиля
1:49
Авто

Покупка автомобиля с пробегом — задача не из простых. Даже если машина выглядит ухоженной, за глянцевым фасадом может скрываться целый список серьёзных проблем: от юридических до технических. Чтобы не потерять деньги и нервы, важно подходить к сделке с чётким планом.

Автосалон
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Автосалон

На что в первую очередь обратить внимание, рассказал руководитель "Союза профессионалов авторынка" Вадим Адиев. Его советы помогут минимизировать риски и не дать себя обмануть.

Документы и VIN: всё начинается с бумаги

Первый шаг — проверка документов и идентификационных номеров. Это может показаться формальностью, но именно на этом этапе часто всплывают серьёзные проблемы.

"Первое, что нужно сделать перед покупкой автомобиля — это тщательно сверить VIN-номер на кузове, двигателе и в документах. Даже одна неправильная цифра в ПТС — уже тревожный сигнал", — подчёркивает Адиев.

Далее следует проверка истории автомобиля. Для этого подойдут как государственные сервисы (ГИБДД, ФССП и др.), так и платные платформы, предлагающие расширенные отчёты. Эти данные покажут, участвовал ли автомобиль в ДТП, есть ли на нём ограничения, залоги или другие проблемы. Также важно проверить информацию о продавце: судимости, исполнительные производства и частоту размещения объявлений от его имени. Всё это доступно онлайн.

Осмотр автомобиля: важнее, чем кажется

Внешний вид — не гарантия

Даже самая красивая машина может быть отремонтирована после серьёзной аварии. Нужно внимательно осмотреть кузов, проверить симметрию зазоров, поискать следы шпаклёвки и перекраски.

"Обязательно смотрите на состояние кузова, наличие коррозии, следы сварки, неравномерный окрас. Всё это может указывать на ДТП в прошлом", — говорит эксперт.

Под капотом — без сюрпризов

Не менее важно оценить техническое состояние: двигатель, коробку передач, подвеску. Завести мотор, послушать, как он работает, прокатиться на машине. Именно тест-драйв часто выявляет то, что скрыто при визуальном осмотре.

"Заводите машину, слушайте, как работает мотор, проверяйте, как включаются передачи. И, конечно, ни в коем случае не отказывайтесь от тест-драйва — только так можно понять, как машина ведёт себя на дороге", — советует Адиев.

Договор: не просто формальность, а защита

Многие расслабляются, когда выбор сделан, а машина вроде бы "в порядке". Но финальный этап — оформление договора — не менее важен.

"Юридическая чистота договора купли-продажи — это основа безопасной сделки", — подчёркивает эксперт.

В документе должны быть указаны все необходимые данные сторон, характеристики автомобиля и сумма сделки. Ошибки или пробелы в договоре могут в будущем стать причиной серьёзных проблем.

Покупка подержанного автомобиля — это всегда компромисс между желаемым и реальностью. Но если действовать грамотно, поэтапно и с вниманием к деталям, можно найти достойный вариант и не попасть в неприятности. Советы эксперта Вадима Адиева помогают выстроить надёжный алгоритм проверки и защитить себя от самых частых ошибок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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