Седан за 1100 или внедорожник за 16 тысяч: как арендовать авто для путешествия по России и не уйти в минус

Эксперты назвали актуальные цены на аренду автомобиля в регионах России летом 2025 года

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Летом хочется не стоять в пробках и не спешить на поезд, а свободно исследовать страну — от побережья Балтики до вулканов Камчатки. И если ехать на личном авто далеко, а с поездами и автобусами не хочется связываться, отличным решением становится аренда машины. Прилетел, сел за руль — и сразу в путь.

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Несмотря на уход крупных зарубежных компаний, выбор в российских прокатных сервисах остался разнообразным. Машины предлагают как на каждый день, так и для уникальных маршрутов. В этом обзоре — что, где и за сколько можно арендовать летом 2025 года.

Калининград: старт у моря

Если хочется открыть для себя Куршскую косу или проехаться вдоль побережья, Калининград — удобная точка начала. Самые доступные — Lada Granta или Renault Logan, от 2 300 ₽ в сутки (при аренде от недели). Для семьи подойдёт Hyundai Solaris или BAIC U5 Plus — от 3 300 ₽. А если хочется ветер в волосах — кабриолет Ford Mustang или родстер BMW Z4 обойдутся в 12-18 тыс. ₽ за день.

Мурманск: на Север, к Баренцеву морю

Для суровых маршрутов — только надёжные машины. Renault Duster, Lada Niva и даже "Буханка" справятся с дорогами к Териберке — от 3 000-3 500 ₽. Toyota Land Cruiser Prado — от 8 000 ₽. Если планируется сложный маршрут, аренду лучше обсуждать индивидуально.

Москва: эконом, премиум и всё между

В столице можно арендовать буквально всё - от ВАЗ-2106 за 900 ₽ до Porsche 911 Turbo S за 90 000 ₽. Для загородных поездок — Hyundai Creta, Haval Jolion (от 3 000 ₽). В городе проще пользоваться метро, но при желании — даже Bentley доступен в прокате (от 65 000 ₽ в сутки).

Казань: Поволжье и южные маршруты

Granta — от 2 800 ₽, Lada Largus на семь мест — от 3 000 ₽. Для более дальних маршрутов — Hyundai Creta (от 4 300 ₽). Казань отлично подойдёт как стартовая точка для поездок в сторону Самары, Ульяновска, Чебоксар.

Сочи: от бюджетных седанов до суперкаров

Lada Granta — от 1 100 ₽. Но в Сочи можно арендовать всё что угодно, включая Ferrari SF90 — от 250 000 ₽. Toyota Land Cruiser Prado — от 11 500 ₽. Город предлагает максимальную гибкость, от эконома до премиума.

Екатеринбург: поездки по Уралу

Hyundai Solaris, Kia Cerato — от 2 100 ₽. Кроссоверы — от 4 000 ₽. Внедорожники, включая Tank 300 и Prado, обойдутся от 10 000 ₽. Екатеринбург — отличная точка старта для маршрутов к горам или на север региона.

Новосибирск: в сторону Алтая

Kia Rio, Skoda Rapid — от 3 000 ₽. Hyundai Creta и Omoda C5 — от 4 500 ₽. Внедорожный Tank 500 — от 15 000 ₽. Цены здесь ниже, чем в туристическом Барнауле.

Красноярск: к тайге и Енисею

Подойдут проверенные Renault Duster или Lada Niva Travel — от 3 800 ₽. Для серьёзного бездорожья — Tank 500 от 16 000 ₽. Регион популярен для путешествий вдоль рек и к заповедным зонам.

Иркутск: ворота на Байкал

Сюда летят, чтобы увидеть Байкал. Арендовать лучше кроссовер — Toyota RAV4 (от 7 500 ₽) или Subaru Forester (от 4 500 ₽). Есть и минивэны вроде Nissan Serena (от 4 000 ₽) и гибридные Prius (от 3 000 ₽).

Владивосток: столица праворульных машин

Аренда здесь — преимущественно японские авто с правым рулём. Corolla — от 2 000 ₽, Seltos — от 4 000 ₽, Land Cruiser Prado — от 10 000 ₽, Lexus GX460 — от 15 000 ₽. Отличный выбор для тех, кто хочет совместить город и Приморскую природу.

Петропавловск-Камчатский: дорога не для всех

Поездки по Камчатке без полного привода — риск. Mitsubishi Delica (от 6 000 ₽) подойдёт и как внедорожник, и как мини-кемпер. Камчатские маршруты — особенные, с перепадами высот и нехожеными дорогами, потому авто подбирается под конкретный план.

Советы перед арендой: чтобы поездка не омрачилась

Изучите отзывы о компании.

Внимательно прочтите договор, особенно пункты про франшизу, ограничения по пробегу, возврат.

Проверьте страховку, уточните, действует ли она за пределами региона.

Сделайте фото автомобиля при приёме и возврате, чтобы избежать споров.

Уточните, разрешён ли выезд за пределы области — это не всегда допускается.

Соблюдая эти простые правила, можно спокойно наслаждаться дорогой и не переживать о неприятных сюрпризах.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

