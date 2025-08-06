Галя, у нас отмена: поддержанную тачку назад можно вернуть — если знать, как прижать продавца

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Юрист Палюлин: вернуть подержанный автомобиль можно при существенном дефекте

2:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Машина с пробегом может выглядеть на все сто, но после сделки вдруг оказывается, что под блестящей поверхностью скрывается целый список проблем. Вопрос, волнующий каждого в такой ситуации: можно ли вернуть подержанный автомобиль, если после покупки выяснились серьёзные дефекты? Ответ — да, но только если действовать правильно и грамотно оформить претензию.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автосалон

Когда возврат возможен

"Такая возможность, включая расторжение договора купли-продажи, действительно существует. Ключевым моментом здесь является понятие "существенный недостаток товара", — объясняет владелец юридического бюро "Палюлин и партнёры" Антон Палюлин.

Существенным считается дефект, который не устраняется вовсе или требует несоразмерных затрат, а также тот, что появляется повторно после ремонта.

Если проблема подпадает под это определение, покупатель вправе:

вернуть деньги;

заменить машину на аналогичную или другую с перерасчётом стоимости;

потребовать бесплатный ремонт;

получить компенсацию за устранение дефекта.

С чего начать

Первый шаг — письменная претензия. В ней нужно описать дефекты, указать требования (например, возврат денег) и приложить копии договора, чека, акта приёма-передачи.

"Претензия составляется в двух экземплярах, один из которых передаётся продавцу под роспись на вашем экземпляре. Если продавец отказывается принимать документ, его можно отправить заказным письмом с уведомлением", — уточняет Антон Палюлин.

Зачем нужна экспертиза

Чтобы доказать серьёзность неисправности, придётся провести независимую экспертизу. Она оплачивается покупателем, но при положительном решении вопроса продавец обязан компенсировать эти расходы.

Если сторонам удастся договориться, оформляется соглашение о расторжении сделки. Если нет — покупатель вправе подать иск в суд, требуя возврата средств и возмещения убытков.

Срок подачи претензии — до двух лет с момента покупки. Главное — зафиксировать все поломки и вернуть авто в том же состоянии, в каком оно было приобретено (естественный износ допустим).

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

