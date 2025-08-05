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Катайтесь по привычке — а мотор пусть терпит: одна ошибка при запуске — и двигатель начнёт разрушаться

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Авто

Завёл — поехал, притормозил, припарковался. День за днём. Всё работает, всё привычно. Но мало кто задумывается, что многие действия, повторяющиеся почти автоматически, медленно подтачивают "сердце" автомобиля — его двигатель.

салон
Фото: Own work by Pixelatedfacealex, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
салон

Некоторые водители уверены, что раз мотор заводится — значит, он в порядке. Однако настоящие проблемы накапливаются незаметно. Вот повседневные привычки, из-за которых силовой агрегат рискует преждевременно выйти из строя.

Масло на минимуме — это не нормально

Когда уровень моторного масла опускается до отметки MIN, многие считают: раз не горит лампочка, значит, всё в порядке. Но это не так. Масла уже недостаточно для эффективного охлаждения и смазки. Возникает перегрев, детали начинают изнашиваться быстрее, а оставшаяся жидкость теряет свойства в разы быстрее. И да, долив — не замена замене масла.

Постоянная езда на низких оборотах

Кажется, экономично. Но на самом деле — вредно. При низких оборотах падает давление масла и снижается эффективность систем охлаждения. Подшипники остаются почти без смазки. В результате — перегрев, повышенный износ, а при движении под нагрузкой и вовсе может дойти до капитального ремонта.

Резкое торможение двигателем — не геройство

Да, торможение мотором — полезный приём. Но только при грамотном применении. Если резко переключиться на пониженную передачу, двигатель раскрутится до критических оборотов. Это грозит так называемым "плаванием клапанов" или даже их столкновением с поршнями. Не говоря уже о нагрузке на коробку передач.

Газ в пол — сразу после запуска

Это одна из самых коварных привычек. Холодное масло слишком густое, и при запуске не успевает добраться до всех узлов. Дать газ на "холодную" — значит тереть металл о металл. Двигатель может выжить, но недолго. Износ — гарантирован.

Разгон внатяг на высокой передаче

Четвёртая или пятая передача и внезапное ускорение с низких оборотов — мощный удар по шатунным и коренным подшипникам. Они испытывают экстремальные нагрузки, не рассчитанные на такие условия. А постоянное повторение этого сценария — путь к серьёзному и дорогому ремонту.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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