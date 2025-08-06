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Его считали уродцем, а теперь фотографируют как икону: этот Mercedes стал пророком люкса

Редкий G-Wagon с кастомом от AMG стал экспонатом музея Петерсена в США
3:20
Авто

Сегодня сложно представить, что культовый Mercedes-Benz G-класса — синоним статуса, роскоши и внедорожной мощи — когда-то создавался как чисто утилитарный военный автомобиль.

Mercedes-Benz G 63 AMG
Фото: commons.wikimedia by Alexandre Prevot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Mercedes-Benz G 63 AMG

Рождение легенды: союз Mercedes и Stey

Его история началась в конце 1970-х годов, когда Mercedes совместно с австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch разработал прочную и функциональную модель для военных нужд. Однако политическая нестабильность и коммерческий потенциал привели к выпуску гражданской версии в 1979 году. Этот поворот стал началом удивительной трансформации: G-класс из машины для пересечённой местности превратился в объект поклонения среди коллекционеров и автолюбителей по всему миру.

Эксперимент на грани эпох

Одним из ключевых шагов в этом превращении стала работа тюнингового ателье AMG — задолго до официальной регистрации партнёрства с Mercedes-Benz в 1993 году. Одной из самых необычных предвестниц этого союза стал уникальный Mercedes-Benz 300GD, принадлежавший известному теннисисту Ивану Лендлу. Этот дизельный G-Wagon 1980-х годов прошёл глубокую кастомизацию, и его особенно выделяет передняя часть, полностью повторяющая экстерьер седана Mercedes S-Class. Такое сочетание строгой утилитарности с элегантностью представительского седана выглядело революционно и даже вызывающе для своего времени.

В эпоху, когда кроссоверы как класс ещё не были сформированы, такой эксперимент AMG стал прототипом будущей концепции роскошного внедорожника. Автомобиль получил не только косметические изменения, но и передовую (для того времени) отделку интерьера, улучшения в подвеске и настройках трансмиссии. Это был своеобразный манифест — доказательство того, что даже автомобиль с военными корнями может быть изысканным и высокотехнологичным.

G-класс на сцене поп-культуры

Сегодня этот редкий экземпляр G-класса можно увидеть на выставке "Absolutely Fabulous!" в Петерсеновском автомобильном музее в Лос-Анджелесе. Выставка посвящена автомобилям, оказавшим влияние на поп-культуру, технологии и стиль 1980-х и 1990-х годов. G-Wagon Лендла там — не просто автомобиль, а культурный артефакт, иллюстрирующий момент, когда внедорожники начали выходить за рамки утилитарности и стали символом престижа.

Эта трансформация продолжалась: позже появились AMG-версии G-класса, такие как G55 и G63, получившие безумную мощность, дорогие отделки и статус культовых моделей. Но именно такие ранние эксперименты, как модификация 300GD для Лендла, стали основой будущего успеха.

Таким образом, этот G-Wagon с лицом от S-Class — не просто диковинка. Это историческое свидетельство того, как изменялись вкусы, технологии и ожидания от автомобилей. Он стал предтечей новой эры, где внедорожники перестали быть просто машинами для грязи и леса, а начали жить на обложках журналов, в гаражах знаменитостей и даже в музеях.

Уточнения

Mercedes-AMG (от нем. Hans Aufrecht, Erhard Melcher из Großaspach), чаще употребляемое в сокращённом варианте AMG — подразделение Mercedes-Benz, входящее в состав концерна Mercedes-Benz Group, и осуществляющее производство более мощных и спортивных серийных моделей (или модификаций) компании, выпуск и доработку двигателей внутреннего сгорания, а также собственных гоночных автомобилей и представление интересов марки Mercedes-Benz в автоспорте.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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