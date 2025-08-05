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Перед поездкой на ночь — одно средство, и путь будет светлым: как вернуть фарам прозрачность за 5 минут

Зубная паста помогает очистить грязные фары автомобиля
2:02
Авто

Чистые фары — не просто вопрос эстетики. Это залог безопасности на дороге. Когда светотехника покрыта грязью, пыльным налётом или мутной плёнкой, страдает не только внешний вид автомобиля, но и видимость ночью. А поворотники, покрытые грязью, вообще становятся незаметными — и это может привести к недопониманию с другими участниками движения.

ксеноновые фары автомобиля
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ксеноновые фары автомобиля

Многие водители ограничиваются стандартной мойкой: вода, автомобильный шампунь и губка. Такой способ помогает поддерживать светотехнику в приемлемом состоянии, но не даёт желаемого блеска. А если фары уже немного помутнели — нужно действовать иначе.

К счастью, существует простой способ вернуть фарам прозрачность и сияние — с помощью средства, которое есть почти в каждом доме.

Зубная паста: неожиданное решение для авто

Если под рукой нет специальной полироли, не беда. Обычная зубная паста способна творить чудеса с фарами. Особенно если они покрыты лёгким налётом или стали чуть мутными от времени.

Процесс невероятно прост:

  1. Возьмите мягкую, ворсистую тряпку (например, микрофибру).
  2. Нанесите небольшое количество зубной пасты — желательно без цветных добавок и крупинок.
  3. Аккуратными круговыми движениями протрите поверхность фары.
  4. Дайте пасте немного подсохнуть и затем пройдитесь чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки.

Результат вас приятно удивит: фара станет чище, свет будет ярче, а поверхность приобретёт лёгкий блеск. Такой метод особенно хорош перед поездкой в тёмное время суток или перед техосмотром.

Почему это работает

Зубная паста содержит мягкие абразивы, которые безопасно удаляют налёт и окислы с пластика. В отличие от агрессивных химикатов, она не оставляет разводов, не требует долгой полировки и не повреждает пластик. А главное — экономит деньги и время.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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