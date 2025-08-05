Машины, которые уходят со светофора раньше твоей мысли: рейтинг самых быстрых автомобилей по разгону

Ferrari, Tesla и Porsche вошли в топ-3 машин с разгонной динамикой менее 2,3 секунды

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В мире скорости каждая доля секунды имеет значение. Для многих автолюбителей разгон — не просто цифра в технической характеристике, а настоящая эмоция. Именно поэтому одним из ключевых показателей при оценке автомобиля остаётся то, как быстро он достигает скорости, близкой к "сотне".

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Porsche 911

В Европе принято говорить о разгоне до 100 км/ч. А вот в США ориентируются на другую отметку — 60 миль в час, что составляет примерно 96 км/ч. Именно этот стандарт используют американские автоэксперты при составлении рейтингов.

Недавно в зарубежных медиа появился свежий список машин, разгоняющихся до этой скорости с наименьшей задержкой. И в тройку лидеров вошли настоящие легенды — с разных концов планеты.

Ferrari SF90 Stradale: две секунды до победы

Лидером рейтинга стал гиперкар от итальянской Ferrari — модель SF90 Stradale. Этот автомобиль буквально выстреливает с места: от 0 до 60 миль в час — всего 2 секунды. Такой результат стал возможен благодаря сочетанию мощного бензинового двигателя и гибридных технологий.

Это не просто транспорт, а инженерное произведение искусства. SF90 подтверждает статус Ferrari как символа скорости, стиля и высочайших технических стандартов.

Tesla Model S Plaid: электричество как двигатель прогресса

На втором месте — электрическая сенсация от Tesla. Модель Model S Plaid отстаёт от Ferrari всего на 0,1 секунды, разгоняясь до 60 миль в час за 2,1 секунды. Удивительно, но электромобиль без капли бензина может соперничать с лучшими представителями спортивного сегмента.

Plaid — это не просто "быстрая Тесла", а символ будущего, где электрические авто могут дарить не меньше драйва, чем классические спорткары.

Porsche 911 Turbo S: проверенная немецкая скорость

Третье место занимает Porsche 911 Turbo S — спортивная классика из Германии. Этот автомобиль разгоняется до 96 км/ч за 2,2 секунды, демонстрируя безупречную динамику, точность и устойчивость. 911-й — это модель с историей и характером. Она доказывает, что высокие технологии могут сочетаться с традициями и эстетикой легендарного бренда.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

