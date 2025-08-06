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Слишком дорогие поломки: теперь каждая модель Ford проходит жёсткий отбор

Ford внедрил новую систему контроля качества на фоне массовых отзывов
3:45
Авто

Компания Ford Motor переживает не лучшие времена, связанные с качеством своей продукции. После ряда громких отзывов автомобилей компания решила действовать радикально. В 2023 году Ford начал внедрять комплексную реформу контроля качества, направленную не просто на исправление текущих проблем, а на долгосрочное повышение надёжности автомобилей и сокращение расходов на гарантийное обслуживание. Эти изменения обходятся автогиганту в миллиарды долларов, но уже начинают давать ощутимый результат.

Завод Ford Explorer
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Завод Ford Explorer

Ford не просто усилил контроль за качеством — он перестроил саму архитектуру выпуска новых моделей. Одним из ключевых шагов стал найм более 300 специалистов, занятых в области инженерии и разработки. Они участвуют на всех этапах — от проектирования до финальных испытаний. Также ужесточены процедуры запуска новых автомобилей — теперь перед выходом на рынок модель проходит более жёсткие тесты на устойчивость и надёжность.

Ford также начал модернизацию цепочки поставок: компания выбирает поставщиков с лучшими показателями качества, а не только по критерию цены. Это позволяет снизить количество некачественных комплектующих, вызывающих поломки и недовольство клиентов.

Вдохновением для трансформации стала производственная система Toyota — эталон в мире автопрома. Ford внедряет два ключевых принципа:

Jidoka — автоматизация с участием человека: система автоматически останавливает производство при обнаружении дефекта.
Just-in-Time — синхронизация производства: выпускается только то, что нужно, и в нужный момент. Это уменьшает излишки и брак.

Программа реформ совпала с соглашением между Ford и Национальной администрацией безопасности дорожного движения США. Ford обязался проанализировать все отзывы за последние три года и при необходимости расширить охват по уже отозванным партиям машин. Это ещё раз подчёркивает — компания готова признать свои ошибки и работать на опережение.

Уже к середине 2025 года число отзывов автомобилей нового модельного года снизилось, по сравнению с машинами 2024 года. Индикаторы первоначального качества (Initial Quality — IQ) улучшились на 10%, а количество проблем, с которыми сталкиваются владельцы на первых порах, сократилось на целых 25% по сравнению с 2021 годом. Это показывает, что изменения начинают работать.

Однако Ford и его премиальный бренд Lincoln всё ещё отстают от среднего уровня по отрасли. Руководство компании признаёт: путь к восстановлению доверия покупателей будет долгим, и от ошибок прошлого ещё долго придётся "расплачиваться" через гарантии и компенсации.

Новая стратегия влияет не только на качество и имидж бренда, но и на выпуск новых моделей. Ford надеется, что эти шаги приведут к появлению большего числа лидеров в различных автомобильных сегментах. В долгосрочной перспективе реформы также должны сократить затраты на гарантийное обслуживание, повысив рентабельность бизнеса.

Для клиентов это означает надёжные автомобили, меньше обращений в сервис и больший комфорт в использовании. А для самой компании — инвестиции в будущее, которые позволят Ford остаться конкурентоспособным в условиях глобального давления на автопром.

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания. Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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