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Машины с пробегом, которые разочаровали своих владельцев: выглядят надёжно, но на деле требуют дорогого ремонта

Эксперты назвали самые ненадёжные автомобили с пробегом — лидирует Kia Picanto
2:25
Авто

Выбирая машину с пробегом, покупатели чаще всего ориентируются на репутацию бренда и цену. Но практика показывает: даже у популярных моделей со временем может начаться целый список проблем. Особенно это касается автомобилей, возраст которых превышает шесть лет, но ещё не достиг пятнадцати — именно такие машины чаще всего попадают на вторичный рынок.

Opel Corsa
Фото: Own work by Corvettec6r, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Opel Corsa

Британские эксперты решили выяснить, какие подержанные авто вызывают у владельцев наибольшее количество нареканий. Были опрошены тысячи водителей, и полученные данные легли в основу масштабного антирейтинга.

Некоторые модели оказались безупречными

Для начала — немного позитива. В число самых надёжных автомобилей с пробегом вошли Ford Mondeo (100 % без проблем), Mazda3 (более 99 %) и Kia Picanto (98+ %). Владельцы этих машин почти не сталкиваются с неисправностями и редко обращаются в сервис.

Но среди подержанных автомобилей встречаются и такие, что, по мнению самих водителей, лучше было бы обойти стороной.

Kia Picanto: неожиданное разочарование

Хотя одна из версий Picanto попала в список надёжных авто, более старая модель стала лидером среди самых проблемных семейных машин. Уровень надёжности по итогам опроса — всего 37,9 %. Владельцы жалуются на сбои в работе двигателя, тормозной системы и быстрое ухудшение состояния лакокрасочного покрытия. Частые визиты на СТО не редкость.

Opel Corsa: городская машина с уязвимостями

В категории компактных авто Opel Corsa оказался на последнем месте. Автомобилисты упоминают частые неисправности силового агрегата, нестабильную работу кондиционера и сбои в электронике. Проблемы проявляются даже при умеренном пробеге и обычной эксплуатации в городских условиях.

Mercedes-Benz C-Class: премиум, который требует вложений

Казалось бы, Mercedes обязан быть надёжным. Однако C-Class стал аутсайдером в сегменте среднего класса. Владельцы отмечают регулярные поломки, дорогое обслуживание и необходимость в сложном ремонте даже после относительно непродолжительного периода эксплуатации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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