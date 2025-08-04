Покупка дешёвой машины может обойтись слишком дорого: популярные модели выглядят доступно, но есть нюанс

Эксперты предупредили: Passat, Sonata и Lancer могут потребовать серьёзных затрат

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Покупка бюджетного автомобиля кажется разумной идеей: стоимость небольшая, внешний вид достойный, и вроде бы всё устраивает. Но спустя время радость сменяется тревогой — машина чаще стоит в ремонте, чем на дороге, а траты растут быстрее, чем километраж.

Фото: Own work by MrWalkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mitsubishi Lancer

Низкая цена при покупке — ещё не гарантия экономии. Некоторые модели могут обойтись владельцу дороже, чем изначально казалось. Всё из-за особенностей конструкции, недоработок и проблем с запчастями. Вот примеры таких "экономичных" машин, которые могут неожиданно "ударить по карману".

Volkswagen Passat: с возрастом всё сложнее

Эта модель давно получила признание за комфорт и немецкое качество. Но подвох в том, что многие водители выбирают подержанные Passat — и тут начинается главное разочарование.

У старых версий нередко появляются проблемы с кузовными элементами: трескается стекло, облезает покрытие, страдает оптика. Помимо этого, найти оригинальные детали бывает непросто, а цена на качественные аналоги может неприятно удивить.

Hyundai Sonata: красивая, но капризная

Sonata выглядит солидно и едет достойно, особенно по началу. Но активная эксплуатация быстро выявляет слабые места. Первое, что вызывает вопросы — качество лакокрасочного покрытия. Даже при бережном использовании оно теряет вид, а появление сколов и коррозии — не редкость.

Кроме того, у некоторых поколений отмечаются сбои в работе трансмиссии. Исправление этих проблем требует времени, нервов и денег. И всё это — несмотря на привлекательную цену при покупке.

Mitsubishi Lancer: надёжность — не во всём

Lancer часто хвалят за управляемость и удобство за рулём. Но за приятное вождение приходится платить — и не только в прямом смысле. Первыми выходят из строя элементы электроники, затем — двигатель. Сложности с запуском, датчики, провода, непредсказуемые сбои. Проблемы накапливаются, и в итоге сервис становится регулярным гостем в жизни владельца. А с учётом стоимости оригинальных запчастей — ещё и дорогим.

Уточнения

Маши́на — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

