Как обманывают в автосервисах: механики навязывают ненужный и дорогой ремонт

Эксперты: чистка топливного бака — редкая мера, а не рутинная процедура

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Чистка топливного бака часто звучит как серьёзная и дорогая процедура. Но в действительности в большинстве случаев она не нужна, особенно для автомобилей, выпущенных за последние 20 лет. Современные машины оснащены герметичными баками и многоступенчатыми системами фильтрации, которые эффективно предотвращают попадание мусора в двигатель.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина заправляет машину

Когда чистка действительно необходима

Поводом для очистки бака могут быть лишь исключительные ситуации:

заправка грязным или некачественным топливом

длительное хранение автомобиля (несколько месяцев или лет) без эксплуатации

старые модели с ржавыми металлическими баками

Если таких условий не было, вероятность загрязнения бака крайне мала.

Как навязывают ненужную процедуру

Недобросовестные механики могут предлагать чистку бака, чтобы завысить счёт за ремонт, прикрываясь расплывчатыми формулировками вроде "плохой бензин" или "осадок в топливе". При этом настоящая причина проблем часто кроется в более простых неисправностях:

засорённый топливный фильтр

загрязнённые форсунки

неисправный топливный насос

Эти поломки устраняются гораздо дешевле и быстрее.

Как определить проблему

Признаки загрязнённого бака схожи с другими неисправностями топливной системы:

двигатель глохнет или работает неровно на холостом ходу

провалы при разгоне

проблемы сразу после заправки сомнительного качества

неисправности после долгого простоя авто

Даже в этих случаях сначала стоит исключить более очевидные причины.

Как защититься от обмана

Требуйте доказательства. Если утверждают, что топливо загрязнено, попросите показать слитое топливо с осадком, изменённым цветом или водой.

Не соглашайтесь на расплывчатые объяснения. Если механик не может наглядно показать проблему, лучше обратиться в другую мастерскую.

Помните: чистка бака — крайняя мера, а не плановое ТО.

Честный мастер предложит её только тогда, когда это действительно необходимо.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

