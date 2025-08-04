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Может ли таксист высадить пассажира на полпути? Не все так просто

Автоэксперт ответил на вопрос, может ли таксист высадить пассажира во время поездки
1:21
Авто

Единого правила, позволяющего или запрещающего таксисту высаживать пассажира во время поездки, не существует. Гипотетическую ситуацию в беседе с Pravda.Ru прокомментировал председатель движения "Форум Такси" Олег Амосов.

такси
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
такси

Вопрос о праве таксиста высадить пассажира в пути регулируется не законом, а внутренними правилами конкретной компании, с которой водитель сотрудничает.

Как отметил Амосов, в некоторых сервисах водителям даже в экстренных ситуациях не разрешается самостоятельно принимать такое решение.

"Например, такси не имеет права высадить пассажира, даже если пассажир лезет на водителя драться, обзывает его и хамит.", — пояснил Амосов.

Он уточнил, что в подобных случаях водитель должен связаться с оператором сервиса, который уже будет решать, что делать дальше. Однако четких инструкций, как действовать в конфликтных ситуациях, зачастую нет.

По его словам, единых правил на уровне законодательства не существует.

"Нет таких правил как таковых. То есть это не прописано в правилах дорожного движения, это не прописано нигде", — подчеркнул Амосов.

Он сравнил ситуацию с другими сферами обслуживания, где также отсутствуют четкие регламенты на случай конфликта с клиентом.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
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