Идеальный шторм для ДТП: многие водители недооценивают самую банальную опасность

Автоэксперт рассказал о банальной опасности на дороге, которая приводит к ДТП

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Главная опасность при движении по сырому асфальту — аквапланирование, которое может привести к потере управления. Об этом Pravda.Ru предупредил председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин.

Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автоавария

Водителям следует быть предельно внимательными при езде по мокрой трассе, так как существует высокая вероятность аквапланирования — именно эту ошибку эксперт назвал самой распространенной и опасной.

"Самая большая ошибка — это очень чрезмерная скорость, потому что когда дорога сырая, самая большая опасность, которая грозит водителю, это аквапланирование, то есть когда колеса отрываются от дороги и не чувствуют сцепления с ним", — пояснил Похмелкин.

Он подчеркнул, что в такой ситуации автомобиль теряет управление, и далеко не каждый водитель способен с этим справиться. При этом на малой скорости справиться с заносами и аквапланированием значительно проще.

"Когда скорость небольшая, то погасить, справиться с аквапланированием гораздо легче. Меньше заносов и так далее. Поэтому это самое распространенное", — добавил эксперт.

Еще одна ошибка — игнорирование водяных луж. По словам Похмелкина, водитель должен либо объезжать лужи, либо снижать перед ними скорость, поскольку глубина может оказаться неожиданно большой, а в воде могут скрываться опасные предметы.

"Надо притормаживать перед лужами или при возможности их объезжать. Потому что лужа может быть глубже, чем кажется на первый взгляд. В ней может быть все что угодно", — отметил он.

Особое внимание эксперт обратил и на неуважительное поведение некоторых водителей, которые проезжают мимо пешеходов на высокой скорости, обдавая их грязной водой и ослепляя других участников движения.

"Это уже, я считаю, не ошибка, а хамство, когда водители несутся по мокрой дороге, невзирая на то что есть тротуары, а по ним ходят люди, и они их забрызгивают, либо встречные машины забрызгивают очень сильно, лобовое стекло", — заявил Похмелкин.

Он резюмировал, что в условиях мокрой дороги основное правило — это повышенная аккуратность. Обязательно нужно включать световые приборы и двигаться максимально внимательно и плавно.