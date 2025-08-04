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Выбоина на дороге? Вот как добиться компенсации за ремонт вашего авто

Автоэксперт рассказал, как получить компенсацию за ремонт авто из-за ямы на дороге
1:59
Авто

Руководитель Общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль рассказал Pravda.Ru, с кого надо требовать деньги за порчу машины из-за выбоины в дороге.

ДТП с участием двух автомобилей
Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДТП с участием двух автомобилей

Крохмаль сослался на случаи из своей практики, когда автолюбителю удавалось через суд возместить ущерб, полученный из-за попадания машины в ямку на дороге. Алгоритм действий, если причиной поломки авто стала выбоина, достаточно прост, считает эксперт.

"Во-первых, нужно узнать, кому принадлежит эта дорога. Дорога принадлежит территориальным органам, на которых она располагается. Подать в суд на владельца дороги. И уже они будут решать, кто нарушил, кто эту выбоину сделал, почему она произошла и так далее. Здесь не надо искать, кто ремонтировал ее, кто клал асфальт. Вопрос решается очень просто: подается на владельца дороги", — уверен общественник.

Важно не упустить момент, напоминает Крохмаль, и собрать на месте для суда доказательства "причастности" ямы к повреждению автомобиля.

"Надо прикладывать фотографию, видеорегистратор, показания, полностью описание все, кто, что, конкретно расписать ситуацию. Желательно вызвать ГИБДД, если это что-то случилось, чтобы это все зафиксировали. Или же достаточно проезжающих каких-то товарищей, которые будут свидетелями", — рекомендует специалист.

Успех на выигрыш суда против "ямы" достаточно высок, считает собеседник Pravda.Ru.

"Сто процентов, здесь вопросов нет. Фотографируешь это, едешь в сервис, тебе ремонтируют, ты потом это прикладываешь все, и виновники должны компенсировать полностью финансово. Так что здесь достаточно все несложно. Здесь главное, чтобы вовремя зафиксировать это все, а не так уехал, а потом уже начинаешь делать", — дал советы Константин Крохмаль.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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