Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин

Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году

Выбрать автомобиль — всё равно что найти надёжного партнёра: чтобы не подвёл, не капризничал, и желательно — прослужил как можно дольше. Особенно это важно сегодня, когда цены на машины и обслуживание растут с пугающей скоростью. Именно поэтому надёжность стала главным критерием для многих россиян. Рассказываем о семи марках, которые на протяжении лет заслужили репутацию "железных друзей" и продолжают удерживать доверие водителей по всей стране.

Фото: Wikipedia by Luftfahrrad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Land Crusier

Lexus — роскошь, на которую можно положиться

Lexus — не просто премиум, это почти синоним эталонного качества. Как любят шутить автолюбители: "Это Toyota с кожей, хромом и золотой цепью". Машины этой марки действительно радуют безукоризненной сборкой, добротными материалами отделки и надёжной техникой. Гибридные моторы Lexus экономят топливо без ущерба для динамики.

Минусы: цена и дорогое обслуживание.

Что взять: седан ES для города и солидный RX для семьи.

Toyota — неприхотливый бестселлер

Toyota — это стабильность. Автомобили марки обожают за живучесть, экономичность и простоту ремонта. Даже в суровых российских условиях они служат верой и правдой. Да, дизайн у них, может, и без огонька, но кто откажется от машины, которая не требует нервов и частых вложений?

Плюсы: сборка, дешёвое ТО, выбор моделей.

Минусы: скучноватый внешний вид.

Популярные модели: Camry, RAV4, Corolla.

Honda — надёжность на скорости

Honda — это японский характер: точная, отзывчивая, выносливая. Автомобили славятся своими моторесурсами и управляемостью. Даже базовые модели оснащаются надёжными узлами и продуманной электроникой. Однако жёсткая подвеска и простоватый салон могут отпугнуть тех, кто ищет комфорта.

Плюсы: моторы, безопасность, рулёжка.

Минусы: "спартанский" интерьер и твёрдая подвеска.

Лучшие представители: Civic, CR-V, Pilot.

Chevrolet — комфорт в американском стиле

Chevrolet уверенно держится на рынке благодаря внушительному арсеналу моделей и мощным моторам. Эти машины нередко выбирают за их технологичность, просторные салоны и хорошую динамику. Но вот отделка салона в недорогих версиях часто подводит — простовата и не всегда долговечна.

Плюсы: комфорт, выбор, мощность.

Минусы: слабая отделка интерьера.

Популярные модели: Equinox, Tahoe, Silverado.

Mazda — стильный и надёжный "самурай"

Mazda ценят за дизайн, качество и выносливость. Эти авто выглядят стильно и радуют глаз внутри. При этом остаются надёжными и удобными в эксплуатации. Каких-то системных слабых мест у марки нет, если не брать в расчёт отдельные модели, в которых встречались технические огрехи.

Плюсы: стиль, сборка, управляемость.

Минусы: редкие технические недочёты.

Модели, на которые стоит взглянуть: Mazda3, CX-5, MX-5.

Kia — уверенное качество из Кореи

Kia уже давно перестала быть "бюджетным азиатом". Теперь это уверенный игрок с отличной надёжностью и высоким уровнем оснащения. Гарантия на машины — 5 лет, а цена остаётся одной из самых конкурентных на рынке. Главное — не пропускать ТО.

Плюсы: цена, гарантия, стабильность.

Минусы: почти нет, если всё делать вовремя.

Что берут чаще всего: Sportage, Telluride, K5.

Skoda — немецкая практичность по чешской цене

Skoda — выбор тех, кто хочет надёжность Volkswagen, но не готов переплачивать. Машины этой марки просты в обслуживании, экономичны и предлагают разумный минимум "фишек". Любители изысков могут скучать из-за сдержанного дизайна, но практики останутся довольны.

Плюсы: надёжная механика, цена, практичность.

Минусы: минимализм в интерьере и внешности.

Хиты продаж: Octavia и Kodiaq.

