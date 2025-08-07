Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин

Выбрать автомобиль — всё равно что найти надёжного партнёра: чтобы не подвёл, не капризничал, и желательно — прослужил как можно дольше. Особенно это важно сегодня, когда цены на машины и обслуживание растут с пугающей скоростью. Именно поэтому надёжность стала главным критерием для многих россиян. Рассказываем о семи марках, которые на протяжении лет заслужили репутацию "железных друзей" и продолжают удерживать доверие водителей по всей стране.
Lexus — не просто премиум, это почти синоним эталонного качества. Как любят шутить автолюбители: "Это Toyota с кожей, хромом и золотой цепью". Машины этой марки действительно радуют безукоризненной сборкой, добротными материалами отделки и надёжной техникой. Гибридные моторы Lexus экономят топливо без ущерба для динамики.
Минусы: цена и дорогое обслуживание.
Что взять: седан ES для города и солидный RX для семьи.
Toyota — это стабильность. Автомобили марки обожают за живучесть, экономичность и простоту ремонта. Даже в суровых российских условиях они служат верой и правдой. Да, дизайн у них, может, и без огонька, но кто откажется от машины, которая не требует нервов и частых вложений?
Плюсы: сборка, дешёвое ТО, выбор моделей.
Минусы: скучноватый внешний вид.
Популярные модели: Camry, RAV4, Corolla.
Honda — это японский характер: точная, отзывчивая, выносливая. Автомобили славятся своими моторесурсами и управляемостью. Даже базовые модели оснащаются надёжными узлами и продуманной электроникой. Однако жёсткая подвеска и простоватый салон могут отпугнуть тех, кто ищет комфорта.
Плюсы: моторы, безопасность, рулёжка.
Минусы: "спартанский" интерьер и твёрдая подвеска.
Лучшие представители: Civic, CR-V, Pilot.
Chevrolet уверенно держится на рынке благодаря внушительному арсеналу моделей и мощным моторам. Эти машины нередко выбирают за их технологичность, просторные салоны и хорошую динамику. Но вот отделка салона в недорогих версиях часто подводит — простовата и не всегда долговечна.
Плюсы: комфорт, выбор, мощность.
Минусы: слабая отделка интерьера.
Популярные модели: Equinox, Tahoe, Silverado.
Mazda ценят за дизайн, качество и выносливость. Эти авто выглядят стильно и радуют глаз внутри. При этом остаются надёжными и удобными в эксплуатации. Каких-то системных слабых мест у марки нет, если не брать в расчёт отдельные модели, в которых встречались технические огрехи.
Плюсы: стиль, сборка, управляемость.
Минусы: редкие технические недочёты.
Модели, на которые стоит взглянуть: Mazda3, CX-5, MX-5.
Kia уже давно перестала быть "бюджетным азиатом". Теперь это уверенный игрок с отличной надёжностью и высоким уровнем оснащения. Гарантия на машины — 5 лет, а цена остаётся одной из самых конкурентных на рынке. Главное — не пропускать ТО.
Плюсы: цена, гарантия, стабильность.
Минусы: почти нет, если всё делать вовремя.
Что берут чаще всего: Sportage, Telluride, K5.
Skoda — выбор тех, кто хочет надёжность Volkswagen, но не готов переплачивать. Машины этой марки просты в обслуживании, экономичны и предлагают разумный минимум "фишек". Любители изысков могут скучать из-за сдержанного дизайна, но практики останутся довольны.
Плюсы: надёжная механика, цена, практичность.
Минусы: минимализм в интерьере и внешности.
Хиты продаж: Octavia и Kodiaq.
