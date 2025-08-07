До 35% от стоимости машины — за счёт государства: семейные россияне получили шанс сэкономить на покупке авто

Покупка машины — удовольствие не из дешёвых. Но в 2025 году семейные россияне получили шанс сэкономить до трети стоимости автомобиля, причём вполне законно. Государство возобновило одну из самых выгодных программ — "Семейный автомобиль". Она не только снижает финансовую нагрузку на молодых родителей, но и стимулирует спрос на отечественные авто. Разберёмся, кто может рассчитывать на субсидию, какие модели попадают под льготу, и на что обратить внимание при оформлении.
Государственная программа автокредитования действует с 2017 года и сейчас продлена до конца 2026 года. Её главная цель — помочь гражданам, особенно семьям с детьми, приобрести новую машину, компенсируя часть её стоимости за счёт субсидии.
На практике это выглядит так: государство гасит часть кредита, а покупатель выплачивает оставшуюся сумму. Размер помощи зависит от категории заявителя и типа машины.
Есть несколько категорий, которым доступны льготы:
Семьи с одним и более несовершеннолетними детьми.
Семьи с двумя и более детьми, не входящие в остальные категории, получают меньшую субсидию — 10%.
Медики, педагоги, военнослужащие-контрактники, участники СВО и их семьи.
Люди с инвалидностью, при наличии подтверждающих документов.
Важный момент: другие автокредиты на момент подачи заявления у претендента быть не должны — ни действующих, ни оформленных в 2024 году.
Государство строго ограничивает список допустимых машин:
Новая, не бывшая в употреблении.
Произведена в России, не отверточная сборка.
С бензиновым ДВС или электродвигателем.
Цена — до 2 млн рублей, исключение — электромобили.
Допущенные марки: Lada (кроме Largus), УАЗ, ГАЗ, Haval российского производства, электрокары "Москвич 3е" и Evolute.
Размер субсидии зависит от типа машины и региона:
10-20% — стандартная скидка для большинства участников.
25% — для жителей Дальневосточного федерального округа.
35% — при покупке электромобиля (но не более 925 тыс. руб.).
Хотя программа предполагает срок кредита до 7 лет, банки чаще выдают ссуды максимум на три года. Это увеличивает ежемесячные выплаты, но ускоряет переход машины в полную собственность.
Условия:
Первоначальный взнос — от 10% стоимости.
Процентная ставка — не выше ключевой ставки ЦБ + 5%. Сейчас — не более 26%.
КАСКО и залог — обязательны. Машина будет в залоге до полной выплаты.
Алгоритм действий:
Выбрать подходящую модель — не дороже 2 млн руб., произведена в России.
Выбрать банк — в 2025 году в программу входят 9 банков: ВТБ, Газпромбанк, Драйв Клик Банк, Генбанк, Кредит Европа Банк, РНКБ, Быстробанк, ОТП Банк и РН Банк.
Собрать документы:
Оформить КАСКО.
Заключить кредитный договор.
Получить машину — после перевода средств продавцу автомобиль забирается из салона и ставится на учёт в ГИБДД.
Особенность: ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства) остаётся в банке до завершения выплат.
