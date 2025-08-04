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Эти 3 привычки тихо убивают автомобиль: как избежать ненужных трат на ремонт

Три действия за рулем ускоряют износ автомобиля и увеличивают расходы
2:17
Авто

Каждый автовладелец хочет, чтобы расходы на машину были как можно ниже. И речь не только о цене на бензин или страховку. Часто именно повседневные мелочи — казалось бы, безобидные действия за рулём — приводят к поломкам и дорогостоящему ремонту. Причём об этом не знают даже опытные водители.

Жара и авто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жара и авто

Чтобы избежать лишних затрат, стоит обратить внимание на три распространённые ошибки, от которых лучше избавиться уже сегодня.

Постоянные торможения — не гарантия безопасности

Некоторые водители излишне нервничают в потоке: сбрасывают скорость там, где можно ехать ровно, подтормаживают на ровных участках дороги или беспричинно "играют" педалью тормоза. На первый взгляд — просто стиль езды. Но на деле — лишняя нагрузка на тормозную систему и двигатель.

Резкие торможения и ускорения изнашивают детали намного быстрее, особенно в городских условиях. В итоге приходится чаще менять колодки, диски и другие компоненты — а это уже деньги.

Игнорирование сигнальных лампочек — путь к серьёзной поломке

Панель приборов — не просто красивая иллюминация. Каждая загорающаяся лампочка сигнализирует о возможной неисправности. И если вовремя не обратить внимания на предупреждение, последствия могут быть серьёзными.

Даже на первый взгляд незначительное уведомление может означать сбой в системе зажигания, проблемы с двигателем или нехватку масла. А затягивание с диагностикой может обернуться полным выходом из строя агрегатов — и крупными тратами.

Езда на пустом баке — вредна для машины

Многие заправляются только тогда, когда стрелка уже почти на нуле. Кто-то считает это практичным, кто-то просто забывает вовремя пополнить топливо. Но такая привычка наносит вред не только системе питания.

Когда топлива остаётся совсем мало, насос начинает втягивать не только бензин, но и всё, что скопилось на дне бака — грязь, конденсат, металлические частицы. Эти примеси засоряют фильтры, могут повредить форсунки и ускоряют износ насоса. В итоге — незапланированный ремонт и лишние расходы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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