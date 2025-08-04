Автомобили, которым не верили: какие китайские бренды обошли европейских гигантов

Китайские автопроизводители признаны самыми надёжными и безопасными — эксперты назвали марки

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Китайские автопроизводители больше не воспринимаются как временное явление или вторичный рынок. За последние годы бренды из Поднебесной стремительно ворвались в число лидеров мирового автомобилестроения. Их машины стали привычными на дорогах Европы, Азии и России.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lynk & Co 05

Привлекательный дизайн, цифровые технологии и доступная цена — вот за что многие покупатели выбирают модели из КНР. Но главный вопрос, который всё ещё беспокоит многих водителей: а насколько они надёжны?

Рейтинг безопасности и надёжности: что говорят эксперты

Чтобы ответить на этот вопрос, зарубежные аналитики изучили китайский авторынок и составили список брендов, чьи автомобили отличаются высокой степенью безопасности и долговечности. Итоги исследования опубликовали крупные СМИ в Китае — и они оказались весьма любопытными.

Лидеры надёжности: кто вошёл в тройку

Первое место заслуженно занял бренд NIO. Производитель выпускает электромобили, которые не только современны по технической начинке, но и демонстрируют стабильную работу в течение долгого времени. Машины NIO всё чаще сравнивают с продукцией мировых гигантов по уровню сборки и комфорта.

На втором месте оказался бренд Venucia — совместный проект китайской корпорации Dongfeng и японской Nissan. Хотя автомобили этой марки почти не представлены за пределами Китая, на родине они известны своей надёжностью и спокойным "характером".

Замыкает тройку Lynk & Co — дочерняя компания Geely. Этот бренд уже хорошо знаком европейским и российским потребителям. Он ориентирован на молодую аудиторию, сочетает стильный дизайн с продуманной электроникой и зарекомендовал себя как устойчивый и безопасный.

Кто ещё в списке

Четвёртое и пятое места в рейтинге достались брендам Maxus (коммерческий и семейный транспорт) и Li Auto, известному своими гибридными и электрическими моделями. Оба производителя делают ставку на техническое качество и безопасность — и эксперты это отметили.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

