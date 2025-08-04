Платить за бензин меньше, чем за интернет — реально: эти автомобили проезжают 100 км на 5 литрах

Mercedes, Skoda и Toyota признаны самыми экономичными среди подержанных авто

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Когда цены на топливо неумолимо растут, всё больше водителей начинают обращать внимание не только на внешний вид или мощность машины, но и на то, сколько она "ест". В идеале — не более пяти литров на 100 километров. И такие модели есть! Главное — знать, где искать.

Фото: commons.wikimedia.org by Harvey Bold, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Skoda Octavia

Если вы не хотите переплачивать за каждую поездку и тратиться на бензин больше, чем на коммуналку, стоит присмотреться к автомобилям с минимальным расходом. Они не только экономичны, но и не теряют в надёжности, динамике и комфорте.

Mercedes-Benz C160: когда премиум может быть скромным

Не все представители немецкой классики требуют нескромных вложений. В модели C160 установлен 4-цилиндровый двигатель M270 объёмом 1,6 литра и мощностью 115 л. с. Машина способна легко и плавно ускоряться, демонстрируя динамику, достойную более дорогих собратьев по линейке.

Главное преимущество — удивительно скромный аппетит. В среднем авто потребляет около 5 литров бензина на 100 км. А это значит, что наслаждаться "Мерседесом" можно без страха перед цифрами на чеке с заправки.

Skoda Octavia 1.6 MPI: чешская надёжность и экономичность

Этот автомобиль давно зарекомендовал себя как надёжный и практичный выбор для повседневных поездок. Версия с 1,6-литровым мотором и мощностью 110 л. с. отличается умеренным расходом — всего 5,2 литра на сотню.

Модель проста в обслуживании, доступна по цене и при этом даёт возможность экономить на топливе, не жертвуя удобством и функциональностью.

Toyota Corolla 1.33: вечная классика с низким расходом

Легендарная Corolla в версии с 1,33-литровым мотором — отличный выбор для тех, кто ищет баланс между надёжностью и экономией. Этот "японец" потребляет около 5,6 литра на 100 км, но при этом остаётся универсальным автомобилем — подходит и для города, и для трассы.

Несмотря на скромный мотор, машина ведёт себя уверенно в любых условиях, а низкий расход делает её идеальной для тех, кто ценит практичность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

