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Салон пылает, а вода прохладная: как превратить бардачок в автохолодильник

Бардачок автомобиля можно использовать для охлаждения продуктов в жару
2:29
Авто

Жара на улице — это одно, но когда раскалённый салон машины превращается в настоящую парилку, поездка может стать настоящим испытанием. Водителю приходится мириться с душным воздухом, липкими сиденьями и перегретыми предметами внутри авто. Неудивительно, что даже короткая остановка без кондиционера кажется вечностью.

Салон китайского минивэна GAC GN8
Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салон китайского минивэна GAC GN8

Хорошая новость: существует способ, как облегчить себе жизнь в летний период, даже если у вас нет переносного автохолодильника. И ключ к этому — обычный бардачок.

Бардачок — не только для документов

Мало кто догадывается, что встроенный в панель перчаточный ящик может выполнять не только роль хранилища бумаг и мелочей, но и частично заменить холодильное отделение. Главное — знать, как его правильно использовать.

Первым делом стоит освободить бардачок от ненужного. Документы, гаджеты и прочие предметы, которые не нуждаются в охлаждении, лучше переложить. Это не только освободит место, но и убережёт чувствительные вещи от конденсата или случайного перегрева.

Малозаметная кнопка с большим потенциалом

Внутри бардачка, чаще всего ближе к задней стенке, можно обнаружить маленький рычажок или клапан. Это не просто декоративный элемент. Он соединён с системой вентиляции, и при открытии позволяет направить поток прохладного воздуха прямо в ёмкость. Разумеется, эта функция работает только при включённом кондиционере.

Если открыть клапан и включить кондиционер, температура внутри бардачка заметно снизится. Теперь туда можно положить бутылку с водой, йогурт, фрукты или, например, охлаждённый перекус. Через некоторое время напиток станет приятно прохладным.

Заменяет ли это настоящий холодильник

Конечно, полноценной заменой холодильнику бардачок стать не может. Он не справится с долгим хранением скоропортящихся продуктов и не охладит содержимое до очень низкой температуры. Но если вам нужно просто немного освежить напиток или сохранить прохладу в пути — этот способ вполне рабочий.

Такой приём особенно актуален в жаркие дни, когда кондиционер включён постоянно, а прохладная вода под рукой становится настоящим спасением. Иногда именно такие мелочи делают поездку комфортной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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