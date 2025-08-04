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Не оставляйте это в салоне летом — последствия могут быть серьёзными: они могут взорваться

Жара в машине: почему нельзя оставлять зажигалки, аэрозоли и сладости
2:36
Авто

Жара — настоящее испытание как для автомобиля, так и для его владельца. В этот период важно учитывать не только комфорт, но и безопасность. Многие водители даже не подозревают, что некоторые вещи, оставленные в салоне, могут обернуться угрозой для жизни или привести к серьёзным убыткам.

Volkswagen салон
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen салон

Салон — как духовка

Автомобиль на солнце прогревается быстрее, чем кажется. Температура внутри может превышать +60 °C. В такой среде перегреваются не только сиденья и руль — страдают и вещи, оставленные внутри. Некоторые из них могут повредить салон, другие — вовсе стать причиной возгорания.

Опасная мелочь — зажигалки

Самый очевидный предмет, который нельзя оставлять в машине в жару. Под прямыми солнечными лучами зажигалка нагревается до критических температур, в результате чего может взорваться. Последствия — от расплавленных сидений до настоящего пожара. И даже если всё обойдётся, запах гари в салоне — сомнительный бонус.

Взрывоопасные баллончики

Аэрозольная продукция — ещё один потенциальный источник неприятностей. Под давлением и при нагревании баллон может деформироваться или лопнуть. Это касается не только дезодорантов, но и монтажной пены, автохимии, средств для ухода за салоном. Лучше всегда держать их вне салона или в тени.

Солнечные очки — не такие уж стойкие

Казалось бы, очки созданы для солнца. Но оставленные в машине, особенно на панели или сидении, они могут сильно деформироваться. Пластиковая оправа плавится, а металлические детали нагреваются настолько, что обжигают кожу. Пользоваться такими аксессуарами становится просто опасно.

Сладости и жара — несовместимы

Шоколад, карамель, батончики — всё это в жару превращается в липкую массу, которая легко протекает сквозь упаковку. Оставленные конфеты могут испортить обивку, а если их забыли в бардачке — запачкать важные бумаги. В итоге — лишняя химчистка и потраченные нервы.

Вода — источник неожиданной опасности

Кажется, что бутылка воды в машине — полезная вещь. Но в жаркую погоду она может стать проблемой. Во-первых, при нагреве пластик выделяет вредные вещества в жидкость. Во-вторых, бутылка, особенно стеклянная, может сработать как линза и стать причиной воспламенения обивки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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