Автоключ может быть ближе, чем вы думаете: как вести себя, если дверь захлопнулась с ключом внутри — это не конец

Пропажа ключа зажигания способна в одно мгновение превратить привычную поездку в головную боль. Без него ни завести двигатель, ни попасть в салон невозможно. Но даже в этой, казалось бы, тупиковой ситуации есть варианты, которые помогут вернуть контроль над автомобилем.
Первое, что стоит сделать, — успокоиться. Паника мешает здраво оценить обстановку, а ключ вполне может быть где-то рядом. Осмотрите зону вокруг себя: карманы, сумку, сиденье рядом, скамейку, если вы были на улице. Часто ключи остаются дома или в офисе, особенно если у водителя несколько комплектов.
Отдельная история — если ключ забыт в машине, а двери автоматически захлопнулись. Даже это — не конец света. Можно воспользоваться запасным ключом или вызвать службу вскрытия замков, которая откроет дверь без повреждений.
Если все попытки отыскать ключ не увенчались успехом, возникает необходимость сделать копию. С обычными, механическими ключами всё относительно просто — специалисты изготавливают дубликат за считаные минуты, особенно если есть второй экземпляр или доступ к личинке замка.
Гораздо сложнее обстоят дела с современными электронными ключами. Их нельзя просто "сфотографировать" и воспроизвести. В таком случае придётся обращаться к официальному дилеру, ждать нужные детали и оплатить услугу — что не всегда быстро и недёшево.
В случае, если вы подозреваете кражу, действовать нужно без промедления. Ключ в руках злоумышленника — это прямая угроза угону. Поэтому одними дубликатами здесь не обойтись.
Необходимо перепрограммировать иммобилайзер — таким образом вы обнулите старый код, и старый ключ станет бесполезным. Вы получите новый комплект с обновлённым чипом, а риски будут сведены к минимуму. Также стоит подать заявление в полицию — даже если кажется, что это не поможет, у сотрудников будет информация, а у вас — официальный документ о происшествии.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.