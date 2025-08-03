Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преимущества использования угля в огороде
Опасные диеты, которые могут нанести вред здоровью: сладкая, протеиновая и другие
Морские черви с сотнями ядовитых щетинок вызывают ожоги на коже
Перехитрить инфляцию: 3 инструмента, которые заменят банковские вклады
Венгерка отказалась от кофе и сбросила 8 кг за месяц благодаря зелёному чаю с лимоном
1900 км винных троп: куда отправиться в Южной Моравии на велосипеде
Лавровый лист поможет в борьбе с мышами
Гладко, но без последствий: как ухаживать за кожей после депиляции
Oreo и йогурт: гениальный рецепт домашнего мороженого, который удивит всех

Эти 6 функций автомобиля могут навредить в непогоду: что выключить перед дождём, чтобы не попасть в аварию

Какие функции автомобиля могут быть опасны в дождливую погоду — рекомендации специалистов
3:39
Авто

Вождение в дождливую погоду требует особого внимания. Видимость ухудшается, сцепление с дорогой падает, тормозной путь увеличивается. Однако мало кто задумывается, что привычные системы помощи водителю могут в этих условиях сыграть злую шутку. Некоторые функции, полезные в сухую погоду, становятся потенциально опасными во время дождя.

Капли на лобовом стекле
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капли на лобовом стекле

Специалисты советуют пересмотреть подход к использованию электроники в автомобиле и при необходимости взять управление на себя. Ниже — список функций, с которыми следует быть осторожнее.

1. Круиз-контроль: расслабляться рано

На мокрой дороге круиз-контроль может стать источником опасности. Если колёса теряют сцепление, система продолжает поддерживать заданную скорость, что увеличивает риск заноса, особенно при поворотах или резком торможении.

Что делать: в дождь лучше отключить круиз-контроль и контролировать скорость самостоятельно.

2. Противотуманные фары: не всегда к месту

Эти фары созданы для тумана, но не всегда полезны в дождь. Передние противотуманные фары практически не улучшают видимость при обычном дожде, а задние, наоборот, могут ослепить водителя позади, особенно в сумерках или при плотном потоке.

Что делать: включайте задние противотуманные огни только при сильном ливне или густом тумане. И обязательно отключайте, как только условия улучшаются.

3. Автоматический климат-контроль: не всегда справляется

Высокая влажность в салоне вызывает запотевание стёкол, а автоматический климат-контроль не всегда своевременно реагирует на ситуацию. В результате ухудшается видимость и растёт напряжённость за рулём.

Что делать: перейти в ручной режим. Включить обдув лобового стекла, при необходимости задействовать кондиционер — он осушает воздух. Это поможет быстрее справиться с конденсатом.

4. Автоматические дворники: подводят в мелкий дождь

Система датчиков дождя работает хорошо, но не идеально. При слабых осадках или загрязнённом лобовом стекле дворники могут включаться слишком редко или с задержкой.

Что делать: переключаться на ручной режим. Это позволит самому контролировать частоту и интенсивность работы стеклоочистителей.

5. Быстрый обогрев лобового стекла: риск трещин

Если стекло холодное, а на нём есть микроповреждения, резкий прогрев может привести к их расширению. В результате — трещина по всей поверхности и дорогостоящая замена.

Что делать: сначала прогреть салон, а затем постепенно включить обогрев стекла.

6. Автоматическая коробка передач: не всегда "думает" за водителя

При скользкой дороге автоматическая трансмиссия может неправильно выбирать передачи — слишком резко разгоняться или тормозить. Это особенно опасно при старте с места или езде на уклоне.

Что делать: использовать зимний режим или перейти на ручное управление передачами, если такая опция предусмотрена. Это поможет удерживать машину под контролем в непредсказуемых условиях.

Главное — разумно использовать доступные функции

Автомобильная электроника — помощник, но не замена внимательности. В сложных погодных условиях важно не только снижать скорость, но и разумно использовать доступные функции. Полный контроль — надёжнее автоматики, особенно когда дорога требует быстрой реакции и точных действий.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование
Домашние животные
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование Аудио 
Гигантская большая белая акула длиной 4 метра обнаружена у побережья Нантакета
Домашние животные
Гигантская большая белая акула длиной 4 метра обнаружена у побережья Нантакета Аудио 
Суп из сельди с картошкой, морковью и луком по традиционному рецепту
Еда и рецепты
Суп из сельди с картошкой, морковью и луком по традиционному рецепту
Популярное
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра

Киты открывают новый тренд — келпинг. Изучаем, почему они играют с водорослями, и что это говорит о их социальном поведении и коммуникации.

Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Полина Диброва раскрывает тайны материнской любви: что на самом деле происходит в семье?
Полина Диброва раскрывает тайны материнской любви: что на самом деле происходит в семье?
Последние материалы
1900 км винных троп: куда отправиться в Южной Моравии на велосипеде
Лавровый лист поможет в борьбе с мышами
Гладко, но без последствий: как ухаживать за кожей после депиляции
Oreo и йогурт: гениальный рецепт домашнего мороженого, который удивит всех
Спасённая собака Тор нашла дом после визита в роскошный отель на Ибице
Рынок стайлеров бьёт рекорды: какие бренды предпочитают россиянки
Откройте для себя озеро Кобейтуз: почему этот розовый водоём стал центром нелегальной добычи соли
Ковчег Завета найден? Археологи раскопали место со священными реликвиями
Секреты удачного расположения денежного дерева
Паук-серебрянка дышит под водой через слой воздуха между волосками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.