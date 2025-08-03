Эти 6 функций автомобиля могут навредить в непогоду: что выключить перед дождём, чтобы не попасть в аварию

Вождение в дождливую погоду требует особого внимания. Видимость ухудшается, сцепление с дорогой падает, тормозной путь увеличивается. Однако мало кто задумывается, что привычные системы помощи водителю могут в этих условиях сыграть злую шутку. Некоторые функции, полезные в сухую погоду, становятся потенциально опасными во время дождя.
Специалисты советуют пересмотреть подход к использованию электроники в автомобиле и при необходимости взять управление на себя. Ниже — список функций, с которыми следует быть осторожнее.
На мокрой дороге круиз-контроль может стать источником опасности. Если колёса теряют сцепление, система продолжает поддерживать заданную скорость, что увеличивает риск заноса, особенно при поворотах или резком торможении.
Что делать: в дождь лучше отключить круиз-контроль и контролировать скорость самостоятельно.
Эти фары созданы для тумана, но не всегда полезны в дождь. Передние противотуманные фары практически не улучшают видимость при обычном дожде, а задние, наоборот, могут ослепить водителя позади, особенно в сумерках или при плотном потоке.
Что делать: включайте задние противотуманные огни только при сильном ливне или густом тумане. И обязательно отключайте, как только условия улучшаются.
Высокая влажность в салоне вызывает запотевание стёкол, а автоматический климат-контроль не всегда своевременно реагирует на ситуацию. В результате ухудшается видимость и растёт напряжённость за рулём.
Что делать: перейти в ручной режим. Включить обдув лобового стекла, при необходимости задействовать кондиционер — он осушает воздух. Это поможет быстрее справиться с конденсатом.
Система датчиков дождя работает хорошо, но не идеально. При слабых осадках или загрязнённом лобовом стекле дворники могут включаться слишком редко или с задержкой.
Что делать: переключаться на ручной режим. Это позволит самому контролировать частоту и интенсивность работы стеклоочистителей.
Если стекло холодное, а на нём есть микроповреждения, резкий прогрев может привести к их расширению. В результате — трещина по всей поверхности и дорогостоящая замена.
Что делать: сначала прогреть салон, а затем постепенно включить обогрев стекла.
При скользкой дороге автоматическая трансмиссия может неправильно выбирать передачи — слишком резко разгоняться или тормозить. Это особенно опасно при старте с места или езде на уклоне.
Что делать: использовать зимний режим или перейти на ручное управление передачами, если такая опция предусмотрена. Это поможет удерживать машину под контролем в непредсказуемых условиях.
Автомобильная электроника — помощник, но не замена внимательности. В сложных погодных условиях важно не только снижать скорость, но и разумно использовать доступные функции. Полный контроль — надёжнее автоматики, особенно когда дорога требует быстрой реакции и точных действий.
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