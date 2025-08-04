Проверка двигателя без сервиса: что может сделать даже новичок при покупке подержанного авто

Четыре шага помогут проверить состояние двигателя подержанного авто перед покупкой

3:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Проверка состояния двигателя — ключевой этап при выборе подержанного автомобиля. Хорошая новость в том, что для базовой диагностики не требуется ни дорогое оборудование, ни специальные навыки. Важно знать, на что обратить внимание.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Работа с двигателем автомобиля

Вот четыре простых шага, которые помогут понять, стоит ли рассматривать конкретную машину всерьёз или от покупки лучше отказаться.

1. Прислушайтесь к работе двигателя

Наиболее ценные звуки двигатель издаёт именно в холодном состоянии, сразу после запуска. Это помогает услышать возможные дефекты, которые маскируются при прогреве.

Стук гидрокомпенсаторов (при холодном запуске) — тревожный признак. Их замена может обойтись дорого.

Металлический шум из цепного привода говорит о проблемах с натяжителем цепи. Это может указывать на критические неисправности.

Некоторые продавцы намеренно ослабляют элементы выхлопной системы, чтобы замаскировать подозрительные звуки.

Если есть возможность, стоит протестировать ту же модель автомобиля в прокате для сравнения звучания мотора.

2. Визуальный осмотр подкапотного пространства

При открытии крышки клапанного механизма или заливной горловины стоит обратить внимание на следующее:

Слишком чистая цепь или блестящие детали могут указывать на попытку скрыть протечки.

Коричневый налёт на деталях допустим для двигателя с пробегом, но не должно быть толстого слоя отложений.

Чёрные отложения или эмульсия цвета антифриза на внутренней стороне крышки маслозаливной горловины — сигнал о попадании охлаждающей жидкости в масло. Это может говорить о повреждённой прокладке ГБЦ или трещине в блоке.

Вибрация крышки на холостом ходу, если она не плотно закручена, допустима в пределах нормы. Сильная вибрация — повод насторожиться.

3. Проверка уровня и состояния моторного масла

Щуп (масломерный указатель) подскажет многое:

Уровень масла должен быть близок к отметке Max, но не выше.

Цвет масла не должен быть чёрным и густым. Свежее масло — не всегда плюс, особенно если видно, что замену делали незадолго до продажи.

Сажа на щупе может свидетельствовать о проблемах с системой сгорания.

При вынутом щупе не должно ощущаться выхода газов из картера — это может указывать на изношенные поршневые кольца.

4. Выхлоп: цвет и налёт на глушителе

Дым из выхлопной трубы многое расскажет о состоянии двигателя:

Голубоватый дым при холодном запуске — признак, что мотор "ест" масло.

Чтобы проверить в горячем состоянии, нужно поднять обороты до 3000, подержать 3-5 секунд, затем резко увеличить до 5000. Если при этом появляется синий дым, это явное свидетельство масложора.

Край глушителя должен быть сухим и матовым. Жирный налёт и чёрная копоть — признак сгорающего масла.

Полезно иметь с собой фонарик, чтобы осмотреть внутреннюю часть выхлопной трубы. Некоторые продавцы тщательно очищают глушитель перед показом автомобиля.

Когда стоит обратиться к профессионалам

Самостоятельная проверка может выявить только внешние и поверхностные проблемы. Чтобы узнать о скрытых дефектах, лучше пригласить специалиста или провести диагностику в сервисе.

Профессиональная проверка включает:

Снятие и осмотр свечей зажигания;

Измерение компрессии в цилиндрах;

Эндоскопический осмотр камеры сгорания;

Компьютерную диагностику электронных систем.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.

