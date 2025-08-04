Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казахстан: где будущее встречается с прошлым, а степи – с космосом
Секрет сухого и безопасного топлива — всё о хранении дров у дома
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Генетика спячки у людей: учёные нашли у людей гены, способные менять метаболизм
Рецепт соуса Ромеско: средиземноморский вкус у вас на столе – готовим быстро и просто
Ford создаёт новую EV-платформу для легковых моделей и пикапов
Ваш магазин будет закрыт? Какие требования предъявят к продавцам табака
Растворимый кофе снижает концентрацию и вызывает усталость — физиологи
Компенсация за жильё после землетрясения: поясняет адвокат Постанюк

Проверка двигателя без сервиса: что может сделать даже новичок при покупке подержанного авто

Четыре шага помогут проверить состояние двигателя подержанного авто перед покупкой
3:50
Авто

Проверка состояния двигателя — ключевой этап при выборе подержанного автомобиля. Хорошая новость в том, что для базовой диагностики не требуется ни дорогое оборудование, ни специальные навыки. Важно знать, на что обратить внимание.

Работа с двигателем автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Работа с двигателем автомобиля

Вот четыре простых шага, которые помогут понять, стоит ли рассматривать конкретную машину всерьёз или от покупки лучше отказаться.

1. Прислушайтесь к работе двигателя

Наиболее ценные звуки двигатель издаёт именно в холодном состоянии, сразу после запуска. Это помогает услышать возможные дефекты, которые маскируются при прогреве.

  • Стук гидрокомпенсаторов (при холодном запуске) — тревожный признак. Их замена может обойтись дорого.

  • Металлический шум из цепного привода говорит о проблемах с натяжителем цепи. Это может указывать на критические неисправности.

  • Некоторые продавцы намеренно ослабляют элементы выхлопной системы, чтобы замаскировать подозрительные звуки.

  • Если есть возможность, стоит протестировать ту же модель автомобиля в прокате для сравнения звучания мотора.

2. Визуальный осмотр подкапотного пространства

При открытии крышки клапанного механизма или заливной горловины стоит обратить внимание на следующее:

  • Слишком чистая цепь или блестящие детали могут указывать на попытку скрыть протечки.

  • Коричневый налёт на деталях допустим для двигателя с пробегом, но не должно быть толстого слоя отложений.

  • Чёрные отложения или эмульсия цвета антифриза на внутренней стороне крышки маслозаливной горловины — сигнал о попадании охлаждающей жидкости в масло. Это может говорить о повреждённой прокладке ГБЦ или трещине в блоке.

  • Вибрация крышки на холостом ходу, если она не плотно закручена, допустима в пределах нормы. Сильная вибрация — повод насторожиться.

3. Проверка уровня и состояния моторного масла

Щуп (масломерный указатель) подскажет многое:

  • Уровень масла должен быть близок к отметке Max, но не выше.

  • Цвет масла не должен быть чёрным и густым. Свежее масло — не всегда плюс, особенно если видно, что замену делали незадолго до продажи.

  • Сажа на щупе может свидетельствовать о проблемах с системой сгорания.

  • При вынутом щупе не должно ощущаться выхода газов из картера — это может указывать на изношенные поршневые кольца.

4. Выхлоп: цвет и налёт на глушителе

Дым из выхлопной трубы многое расскажет о состоянии двигателя:

  • Голубоватый дым при холодном запуске — признак, что мотор "ест" масло.

  • Чтобы проверить в горячем состоянии, нужно поднять обороты до 3000, подержать 3-5 секунд, затем резко увеличить до 5000. Если при этом появляется синий дым, это явное свидетельство масложора.

  • Край глушителя должен быть сухим и матовым. Жирный налёт и чёрная копоть — признак сгорающего масла.

Полезно иметь с собой фонарик, чтобы осмотреть внутреннюю часть выхлопной трубы. Некоторые продавцы тщательно очищают глушитель перед показом автомобиля.

Когда стоит обратиться к профессионалам

Самостоятельная проверка может выявить только внешние и поверхностные проблемы. Чтобы узнать о скрытых дефектах, лучше пригласить специалиста или провести диагностику в сервисе.

Профессиональная проверка включает:

  • Снятие и осмотр свечей зажигания;

  • Измерение компрессии в цилиндрах;

  • Эндоскопический осмотр камеры сгорания;

  • Компьютерную диагностику электронных систем.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки
Домашние животные
Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки Аудио 
Друзья Диброва раскрыли причины развода: жена торговала именем и не училась
Российский шоу-бизнес
Друзья Диброва раскрыли причины развода: жена торговала именем и не училась Аудио 
Популярное
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра

Киты открывают новый тренд — келпинг. Изучаем, почему они играют с водорослями, и что это говорит о их социальном поведении и коммуникации.

Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Последние материалы
Генетика спячки у людей: учёные нашли у людей гены, способные менять метаболизм
Рецепт соуса Ромеско: средиземноморский вкус у вас на столе – готовим быстро и просто
Ford создаёт новую EV-платформу для легковых моделей и пикапов
Ваш магазин будет закрыт? Какие требования предъявят к продавцам табака
Растворимый кофе снижает концентрацию и вызывает усталость — физиологи
Компенсация за жильё после землетрясения: поясняет адвокат Постанюк
Не хирургия, а массаж: секрет стройной шеи и подтянутого подбородка
Четыре простых движения для идеального пресса, пока вы смотрите TV
Насте Ивлеевой не понравился своеобразный подарок мужа
Эксперты: белого уксуса недостаточно для эффективной уборки полов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.